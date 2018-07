Neuveriteľný príbeh dievčaťa, ktoré žilo v jaskyni: Vyrastala som v divočine a zabila som chlapca

NEW YORK - Príbeh Christiny Rickardssonovej sa nápadne podobá na Knihu džunglí. Už od narodenia totiž žila spolu so svojou matkou v jaskyni a denne bojovala o holý život s dravými zvieratami. V uliciach Brazílie kvôli prežitiu neváhala zabiť chlapca. Vypočujte si neuveriteľný príbeh tejto mladej ženy.

Vo svojej novej knihe "Never Stop Walking" Christina odhaľuje, čomu všetkému musela už od detstva čeliť. Bežne lovila vtáky a iné menšie zvieratá, aby ona a jej mama Petronilia v jaskyni prežili. Spomína aj zážitok s jaguárom, ktorý k nim raz vliezol dnu. "Vrčal tak, že sme sa obe triasli od strachu," priznáva dnes už 35-ročná žena.

Zdroj: Facebook

Petronilia ju do jaskyne prvýkrát priniesla, keď mala dcéra len pätnásť dní. Chcela utiecť pred bratmi, ktorí sa k nej veľmi hrubo správali. V jaskyni žili neskutočných päť rokov. Jedli vtáky, v meste Diamantina predávali sušené listy a kvety. Za utŕžené peniaze si potom kupovali ryžu.

Neskôr sa dvojica presunula do brazílskeho Sao Paula. Tam sa Christina naučila kradnúť jedlo z miestnych trhov, píše denník New York Post na svojich stránkach. Keď mala sedem rokov, dostala sa do konfliktu s pouličným chlapcom kvôli kúsku chleba. Bol to tvrdý boj. "Keď ma zhodil na zem, počula som vedľa seba zvonivý zvuk sklenenej fľaše. Zobrala som ju do ruky, rozbila ju a ostrý kus vrazila chlapcovi priamo do brucha," opisuje hrozivé chvíle. Až z rozprávania ľudí sa dozvedela, že chlapec následne umrel.

Zdroj: Facebook

Po nejakom čase sa Christina dostala do sirotinca, odkiaľ si ju v roku 1991 adoptovala jedna švédska rodina. V roku 2015 sa vrátila do rodnej Brazílie a vypátrala svoju mamu, ktorá trpí schizofréniou. Rickardssonová založila detskú charitu Coelho Growth Foundation.