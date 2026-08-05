SpaceX opäť púta pozornosť: Jej raketa zrejme narazila do Mesiaca

WASHINGTON - Do Mesiaca dnes ráno najskôr narazila štvortonová časť rakety od spoločnosti SpaceX, ktorá sa pohybovala po obežnej dráhe rýchlosťou približne 2,43 kilometra za sekundu, napísal web stanica BBC. Potvrdenie kolízie sa podľa neho čaká rádovo v hodinách až dňoch. Experti už skôr uviedli, že Zemi ani Mesiaci nehrozí žiadne nebezpečenstvo, na lunárnom povrchu ale zrejme zanechá desiatky metrov veľký kráter.
Išlo o horný stupeň rakety Falcon 9, ktorá bola veľká približne ako päťpodlažná budova a vážila najmenej 4000 kilogramov. Podľa odborníkov nebol vplyv pri Einsteinovom kráteri na západnom okraji zdanlivej strany Mesiaca viditeľný zo Zeme voľným okom.
Hľadanie stopy
Vplyv sa očakával o 8:35 SELČ. Keďže žiadna z kozmických sond obiehajúcich okolo Mesiaca nebola v takej pozícii, aby mohla zrážku zachytiť v priamom prenose, vedci musia ešte porovnať snímky povrchu pred a po zrážke, aby mohli nový kráter lokalizovať.
Vedecká príležitosť
Vedci kolíziu podľa BBC považovali za jedinečnú príležitosť na štúdium toho, čo sa stane, keď do Mesiaca narazia nejaký objekt. Hovorca americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) Jimi Russel uviedol, že hoci NASA z vedeckých dôvodov sledovala miesto dopadu, Zem žiadne nebezpečenstvo nehrozilo a nehrozí. Vedci v tejto súvislosti chceli získať dáta o Mesiaci a zdokonaliť techniky sledovania objektov vo vesmíre.
Sledovaná raketa Falcon 9 odštartovala vlani v januári z Floridy a do vesmíru niesla dva lunárne pristávacie moduly. Horný stupeň potom úspešne vykonal zážih takou silou, aby vyslal náklad smerom k Mesiacu. Vyhorená časť bola ponechaná svojmu osudu na dlhej, slučkovitej orbite. Jemné gravitačné pôsobenie Zeme, Mesiaca a Slnka potom rok a pol postupne menilo dráhu rakety, než ju nasmerovalo k prirodzenej zemskej družici.