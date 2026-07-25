Armádny ŠKANDÁL: Obrovský rachot na nočnej ulici, OPITÍ vojaci brázdili ulice obrneným tankom!

LONDÝN - Neuveriteľný incident sa odohral v noci na piatok v Británii. Dvojica britských vojakov sa pod vplyvom alkoholu rozhodla pre nečakanú „nočnú jazdu“. Zo základne ukradli masívne obrnené vozidlo, s ktorým vyrazili priamo do ulíc, pričom za sebou zanechali spúšť v podobe zničených áut.
Na prípad upozornil britský The Sun. Celá táto bizarná situácia sa odohrala neďaleko dediny Perham Down v grófstve Wiltshire. Dvaja vojaci z blízkej základne Tidworth Garrison pred incidentom posilnili značným množstvom alkoholu. Po návrate do vojenského objektu sa posadili za volant obrneného vozidla typu Bulldog a vyrazili s ním von.
Jeden z vojakov zošliapol plynový pedál a zamieril k príjazdovej ceste. Tá bola však pre mohutný kolos príliš úzka. Vodič obrneného transportéra tak počas divokej jazdy doslova zmietol niekoľko zaparkovaných vozidiel, ktoré navyše patrili ich vlastným armádnym kolegom zo základne.
Technické parametre vozidla Bulldog:
- Hmotnosť: 15 ton
- Šírka: 2,8 metra
- Dĺžka: 5,25 metra
- Účel: Preprava vojakov v bojových podmienkach
Celý incident a následnú spúšť zachytili bezpečnostné kamery a zábery sa rýchlo začali šíriť na sociálnej sieti X. Na zverejnenom videu je jasne vidieť, ako sa 15-tonové vozidlo rúti ulicou a naráža do stojacich áut. Fotografie z miesta činu dokumentujú fatálne poškodenia, medzi ktorými vyniká najmä zdemolovaná čierna dodávka a strieborné SUV.
Podľa britského denníka The Telegraph sa celková škoda vyšplhala na astronomických 100-tisíc libier (v prepočte viac ako 117-tisíc eur). Ako zázrakom sa počas tejto nebezpečnej jazdy nikto nezranil.
Po desivej jazde auto zaparkovali späť akoby nič, prišiel však trest
Po demolačnej jazde opití vojaci zaparkovali obrnenec späť na svoje miesto, akoby sa nič nestalo, a odišli spať do kasární. Netrvalo však dlho a oboch hriešnikov zatkla Kráľovská vojenská polícia. K celému škandálu sa stroho vyjadril aj hovorca britskej armády: „Od nášho personálu očakávame ten najvyšší štandard,“ uviedol s tým, že prebiehajúce vyšetrovanie nebude bližšie komentovať.