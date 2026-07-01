V Izraeli zadržali Američana podozrivého zo špionáže pre Irán

TEL AVIV - Izraelská polícia zadržala 20-ročného občana Spojených štátov pre podozrenie zo špionáže pre iránsku spravodajskú službu. V utorok o tom informovala agentúru DPA a portál The Times of Israel (TOI).
Mladík žijúci v oblasti Jeruzalema údajne fotil a natáčal „citlivé miesta“ v Izraeli, pričom za splnenie úloh dostával desiatky až stovky dolárov. Polícia ho zadržala 9. júna pre podozrenie z udržiavania kontaktu s agentom spájaným s Iránom. Obvinili ho z nadviazania kontaktu so zahraničným agentom a ohrozenia národnej bezpečnosti Izraela. Vyšetrovatelia podľa novín Jerusalem Post uviedli, že mladík mesiace pred zadržaním udržiaval kontakt s operatívcami konajúcimi v mene iránskej spravodajskej služby. Podľa TOI bude voči tomuto mužovi v blízkom čase formálne vznesené obvinenie. Polícia požiadala súd, aby ho ponechal vo väzbe až do skončenia právneho konania.