Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó

RUMUNSKO - Burácajúci potlesk a standing ovation! Moderný balet Zvonár u Matky Božej zdvihol zo sedadiel divákov v Rumunsku. Tisícky divákov kričalo - bravóóó...
Slovenské divadlo tanca pod vedením Jána Ďurovčíka sa minulú sobotu predstavilo na prestížnom Opera Aperta International Festival v rumunskom meste Cluj-Napoca, kde uviedlo svoj minuloročný trhák - celovečerný moderný balet Zvonár u Matky Božej. Predstavenie sa odohralo pod holým nebom na hlavnom námestí transylvánskej metropoly pred takmer 3 000 divákmi. Open air hľadisko bolo zaplnené do posledného miesta a stovky ďalších návštevníkov sledovali predstavenie postojačky z okolitých ulíc a námestia.
Moderné spracovanie nesmrteľného príbehu si rumunské publikum získalo od prvých minút. Silný príbeh, emotívna choreografia Jána Ďurovčíka, pôsobivá hudba, scénografia aj mimoriadne tanečné výkony vytvorili predstavenie, ktoré publikum odmenilo spontánnym potleskom počas večera a po jeho skončení niekoľkominútovým standing ovation. Výnimočnú atmosféru potvrdzujú aj spontánne reakcie divákov na sociálnych sieťach festivalu. „Dnes som bola s mamou na baletnom predstavení v rámci Medzinárodného festivalu Opera Aperta a bolo to úžasné,“ napísala jedna z návštevníčok krátko po skončení predstavenia. Podobných komentárov sa objavili desiatky a všetky mali spoločného menovateľa – silný emocionálny zážitok a obdiv k slovenskému súboru.
Účasť na jednom z najvýznamnejších rumunských operných a divadelných festivalov predstavuje pre Slovenské divadlo tanca ďalší významný medzinárodný úspech. Zároveň potvrdzuje, že tvorba Jána Ďurovčíka dokáže osloviť divákov bez ohľadu na jazyk či krajinu. Keď príbeh rozpráva tanec, emócie nepotrebujú preklad. „Viete, keď sa niečo také udeje, napĺňa ma to neskutočnou hrdosťou a dojatím, a to nielen na Slovenské divadlo tanca a na svoj tím, ale aj na Slovensko. Je neuveriteľné, že v meste Kluž, čo je druhým najväčším rumunským mestom, väčším ako Bratislava, si Národná opera vyberie nášho Zvonára ako hlavný program… ale že na predstavenie slovenského moderného baletu príde skoro 3 tisíc ľudí, na konci predstavenia stoja, burácajú, kričia bravó… a potom tie reakcie, ktoré sa nám dostávajú, za všetky spomeniem jednu, ktorá ma úplne zabila – "Ó bože, kto tú krásu sem doniesol"… tak to je taká hrdosť, ktorá vám dáva silu žiť,“ rozcítil sa režisér Ján Ďurovčík.
Slovenské divadlo tanca je vďačné organizátorom Opera Aperta International Festival za pozvanie a všetkým rumunským divákom za mimoriadne srdečné prijatie. Potlesk, standing ovation a množstvo spontánnych reakcií sú pre celý súbor tou najkrajšou odmenou a motiváciou pokračovať v šírení slovenského tanečného umenia aj za hranicami Slovenska.
Rovnako skvelý zážitok môžete mať aj vy. Stačí si ísť pozrieť výnimočný moderný balet Zvonár u Matky Božej. Najbližšie v Košiciach...