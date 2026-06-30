Krvavý konflikt v Košiciach! Muža dobodali, zraneniam napokon podľahol

KOŠICE - Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok (25. 6.) večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia.
„V prípade sú realizované nevyhnutné procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu veci. Krátko po skutku bola zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní procesných úkonov z dôvodu, že neboli naplnené dôvody jej väzobného stíhania, prepustená,“ spresnila s tým, že policajti sa prípadu aktívne venujú. Podľa jej slov vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s cieľom nezmariť vykonávané procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť viac informácií.