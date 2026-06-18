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ÚBOK vyšetruje absolútnu ZVRÁTENOSŤ: Detská prostitúcia, na ktorej mala zarábať matka maloletých dievčat!

ÚBOK vyšetruje závažný prípad detskej prostitúcie na východe.
ÚBOK vyšetruje závažný prípad detskej prostitúcie na východe. (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

KOŠICE - Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie ÚBOK Prezídia Policajného zboru obvinil v mimoriadne závažnom prípade 19-ročného muža a 38-ročnú ženu. Podľa polície mali zneužívať nepriaznivú sociálnu situáciu dvoch maloletých dievčat, ktoré mali poskytovať sexuálne služby za odplatu. Žena mala byť navyše matkou maloletých dievčat!

O závažnom prípade z Košíc informovala polícia v statuse. "Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie ÚBOK Prezídia Policajného zboru obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu. Muž čelí obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom šírenia toxikománie. Podľa doterajších zistení mal obvinený v priebehu rokov 2023 a 2024 v Košiciach zneužiť nepriaznivú sociálnu situáciu dvoch maloletých osôb, ktoré žili v nevyhovujúcich pomeroch a boli bez vlastných finančných prostriedkov," informovala polícia.

Kým mladý muž mal dodávať metamfetamín, žena sa mala podieľať na obchodovaní s ľuďmi

Spomínané maloleté osoby mali vykonávať detskú prostitúciu za odplatu, pričom jednej z maloletej mal muž poskytovať omamnú látku metamfetamín. Obvinená žena zase čelí obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. "Podľa výsledkov vyšetrovania mala vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila a mala z nej finančne profitovať," spresnili detaily policajti.

 
 

Hrozia im vysoké tresty

V prípade preukázania viny hrozí obvinenému mužovi za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za zločin šírenia toxikománie trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Keďže obvinený muž bol v čase skutkov mladistvý, trestná sadzba sa znižuje na polovicu.

Obvinenej žene hrozí v prípade dokázania viny za kvalifikovanú skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

"Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti, pričom páchatelia často zneužívajú zraniteľnosť obetí, ich nízky vek, sociálnu núdzu alebo nepriaznivé životné podmienky," skonštatovala polícia.

Viac o téme: MatkaObvinenie KošiceÚBOKDetská prostitúciaÚrad boja proti organizovanej kriminalite
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