Prezident ratifikoval zmluvu s Českom o policajnej spolupráci v boji proti kriminalite a migrácii

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovensko a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi. Urobil tak 15. júna.
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„Zmluva medzi SR a ČR o policajnej spolupráci upravuje spoluprácu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov, ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a odhaľovaní priestupkov v pôsobnosti policajných orgánov, orgánov finančnej správy v SR a orgánov colnej správy v ČR,“ vysvetlil rezort vnútra.
Účelom zmluvy je podľa neho modernizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v kontexte boja proti závažnej trestnej činnosti a identifikovaného rizika migračnej vlny a zároveň reflektovať potreby policajnej praxe v rámci medzinárodnej spolupráce.