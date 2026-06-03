Svetová ekonomika brzdí: Vojna na Blízkom východe zhoršuje výhľad HDP

PARÍŽ - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zhoršila prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Hlavným dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý vystavuje odolnosť svetovej ekonomiky „ťažkej skúške“. Informuje o tom OECD.
Neistý vývoj vojny a jej dopady
Hlavnou otázkou podľa OECD je, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Ak sa konflikt pretiahne do budúceho roka, reálnou možnosťou je recesia v niektorých krajinách a výrazne vyššia inflácia. Ak sa konflikt ukáže ako krátkodobý, produkcia ropy a plynu v krajinách Perzského zálivu by sa mohla od 3. štvrťroka postupne vracať na predkrízové úrovne.
Tempo rastu svetovej ekonomiky by sa tento rok malo v základnom (optimistickejšom) scenári spomaliť na 2,8 % z 3,4 % v minulom roku, uviedla organizácia vo svojej novej správe OECD Economic Outlook. Ešte v marci počítala s nárastom o 2,9 %. V roku 2027 by sa expanzia mala oživiť na 3,1 %.
Konflikt na Blízkom východe sa podľa OECD stal dominantným faktorom, ktorý formuje vyhliadky globálnej ekonomiky a ktorý spôsobil, že organizácia znížila prognózy rastu hrubého domáceho produktu (HDP) a zároveň zvýšila inflačné predpovede. „Ceny energií a ceny ďalších kľúčových poľnohospodárskych a priemyselných vstupov, ktoré sa produkujú v krajinách Perzského zálivu, od februára prudko stúpli, keďže sa obmedzila ich produkcia aj vývoz. To zrýchľuje infláciu, vytvára tlak na reálne príjmy a hospodársky rast,“ uviedla OECD.
Inflácia tlačí na svetové ceny
Trvanie a rozsah konfliktu sú podľa OECD neisté. Jeho vplyv však bude globálna ekonomika zrejme pociťovať ešte nejaký čas po jeho skončení, „keďže obnova poškodenej infraštruktúry a dopravných trás a doprava produktov do celého sveta potrvajú mesiace“.
Vzhľadom na túto neistotu OECD vo svojej správe predstavila dva možné scenáre vývoja globálnej ekonomiky. V scenári časovo obmedzeného narušenia očakáva, že „rozsiahle výpadky zostanú relatívne krátkodobé. V scenári dlhodobého narušenia širšie výpadky pretrvajú hlboko do roku 2027 a budú mať oveľa dlhšie trvajúce negatívne dôsledky. Oba scenáre sa odohrávajú na pozadí inak solídnej základnej dynamiky globálnej ekonomiky, pričom produkciu podporujú vysoké investície, výroba a obchod súvisiace s umelou inteligenciou, nižšie colné bariéry a priaznivé finančné a fiškálne podmienky.“
OECD vidí dva možné ekonomické scenáre
Rast sa v Severnej Amerike a Európe podľa OECD najprv mierne spomalí, kým sa začne opatrné oživenie. Ekonomika USA by mala v tomto roku vzrásť o 2 % a o 1,8 % v roku 2027 po expanzii o 2,1 % v roku 2025. Tempo rastu kanadského HDP má klesnúť na 1,2 % a potom sa oživiť na 1,7 %.
Ekonomika eurozóny si tento rok polepší o 0,8 %, pričom v roku 2027 by sa jej expanzia mala zrýchliť na 1,2 % vďaka oživeniu domáceho dopytu a obchodu. Rast čínskej ekonomiky sa podľa OECD v roku 2026 spomalí na 4,5 % a v roku 2027 na 4,3 %. Vysoká spotreba energií a jej závislosť od dovozu robia krajinu zraniteľnou voči globálnemu zdraženiu ropy, čo zmierňuje čoraz vyšším využívaním obnoviteľných zdrojov energie.