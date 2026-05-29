Nejasnosti okolo vystúpenia z ICC: Prezident Sulyok podpísal zákon, Maďarsko stiahlo žiadosť

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok vo štvrtok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Rozhodnutie, ktoré v stredu prijal parlament, bolo zverejnené v maďarskom úradnom vestníku s podpismi hlavy štátu a predsedníčky Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferovej. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Opatreniami potrebnými k implementácii zákona bola poverená ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Zákon bývalej vlády Viktora Orbána o vystúpení z ICC z minulého roka tak oficiálne prestáva platiť, píše server. Parlament v stredu v skrátenom legislatívnom konaní rozhodol o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z ICC. Návrh podporilo 133 poslancov vládnej strany Tisza, proti hlasovalo 37 poslancov opozičného bloku Fidesz-KDNP a piati poslanci Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sa zdržali hlasovania.
Legislatíva nadväzuje na minulotýždňové vládne nariadenie. „Na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ochranu ľudských práv je absolútne nevyhnutné brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na medzinárodnom súdnom fóre. S týmto cieľom je potrebné zachovať členstvo Maďarska v ICC,“ uviedol premiér Péter Magyar v zdôvodnení návrhu. Rozhodnutie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z Rímskeho štatútu ako zakladajúcej zmluvy ICC malo nadobudnúť účinnosť 2. júna 2026.
Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva v ICC v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. ICC existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu a preto ani členmi Medzinárodného trestného súdu. Jeho jurisdikcia sa na tieto krajiny automaticky nevzťahuje.