NEW YORK - Európska únia (EÚ) v reakcii na konflikt na Blízkom výhode zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou. Informuje správa agentúry Bloomberg, ktorá sa v nedeľu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom a faktického uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý v čase mieru prechádzala približne pätina svetových dodávok komodity. V minulom roku EÚ zaviedla mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že každých šesť mesiacov sa cenový strop pre ruskú ropu Urals automaticky stanoví na úrovni 15 % pod priemernou trhovou cenou.
Obmedzenia zakazujú európskym spoločnostiam poskytovať služby, ako je poistenie a preprava ropy, ktorej cena presahuje stanovený limit. Aktuálny strop by mal byť prehodnotený neskôr v lete. Pri najbližšom prehodnotení v júli by sa horná hranica pravdepodobne zvýšila najmenej na 65 amerických dolárov za barel (159 litrov) ropy zo súčasných 60 USD.
Arménsko podľa Moskvy nemá alternatívu k dodávkam ruského zemného plynu
Arménsko nemá alternatívu k dodávkam zemného plynu z Ruska a v prípade, že sa stane členom EÚ, ho bude musieť ďalej nakupovať, avšak za podstatne vyššiu cenu, vyhlásil v nedeľu podpredseda ruskej vlády Alexej Overčuk. Informuje správa agentúry TASS. „Situáciu na trhu s plynom poznáme veľmi dobre. (Arménsko) nikdy nebude mať iný plyn ako ten ruský,“ povedal Overčuk. Jedinou otázkou podľa neho je to, „odkiaľ bude Arménsko ruský plyn dostávať a ktorým sprostredkovateľom bude platiť“. Podľa ruského podpredsedu vlády Európa naďalej nakupuje ruský plyn. „Stačí, aby sa pozreli na mapu. Ak si všimnú, ktoré plynovody tam stále fungujú, hneď uvidia, od koho budú ruský plyn dostávať,“ zdôraznil Overchuk. „Samozrejme, budú musieť zohľadniť existujúce 30-percentné vývozné clo, skutočnosť, že to bude trhová cena, a fakt, že sprostredkovatelia budú chcieť svoj podiel na tržbách,“ uzavrel ruský vicepremiér.
Arménsko, kde sa nachádzajú ruské vojenské základne, je silne energeticky závislé od Moskvy: vlani doviezlo z Ruska 82 % svojej spotreby zemného plynu. Na základe dohody z roku 2013 sú dodávky ruského plynu a ďalších kľúčových surovín pre Arménsko oslobodené od vývozných ciel. Ruský prezident Vladimir Putin na aprílovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom vyhlásil, že Arménsko platí za 1000 kubických metrov plynu z Ruska 177,50 dolára, zatiaľ čo v Európe by to stálo viac než 600 USD.