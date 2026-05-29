Epidémia eboly v KDR: Meloniová žiada Európsku úniu o hraničné kontroly

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Ugande, oznámila v piatok vláda v Ríme. Upozornila na to agentúra AFP.
Meloniová zaslala lídrom EÚ list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. „Cieľom je vyzvať, pri plnom rešpektovaní národných právomocí v oblasti ochrany zdravia, na posilnenie koordinácie dozoru na hraniciach prostredníctvom spoločných pravidiel na riadenie priamych a nepriamych príchodov z postihnutých oblastí,“ uviedla talianska vláda vo vyhlásení. Meloniová zároveň požiadala o videokonferenciu ministrov zdravotníctva členských štátov EÚ na budúci týždeň.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala od potvrdenia šírenia eboly v KDR 15. mája najmenej desať potvrdených a 223 podozrivých úmrtí na tento vírus z viac ako 1000 potvrdených a podozrivých prípadov nákazy, vyplýva z nedeľných údajov. Susedná Uganda hlásila jedno úmrtie a šesť ďalších prípadov, pripomína AFP. WHO varovala, že skutočný rozsah epidémie je pravdepodobne oveľa väčší.
Taliansko už nariadilo aktiváciu protokolov týkajúcich sa zdravotného dohľadu a monitorovania pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z týchto dvoch afrických krajín. Tím odborníkov zo Spallanzaniho nemocnice v Ríme, ktorá sa špecializuje na infekčné choroby, vyšlú tento víkend do metropoly KDR Kinshasy, aby poskytol technickú pomoc a dodal lieky a zdravotnícky materiál, potvrdila talianska vláda.