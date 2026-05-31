Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

Tvrdý úder pre nočný život vo Varšave! Od pondelka začína platiť prísny zákaz nočného predaja alkoholu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - V pondelok vstúpi do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Na základe uznesenia schváleného Mestským zastupiteľstvom sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Informuje o tom agentúra PAP.

Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22.00 h a 6.00 h. Pilotný program bol spustený 1. novembra 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga-Sever. Počet nočných výtržnosti tam klesol o 23,7 percenta, čo podporu pre zákaz predaja alkoholu na území celého mesta zvýšilo na 58 percent.

Zákaz nočného predaja alkoholu zaviedli už asi dve stovky poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu a Bydgoszcze. V Poznani, Vroclavi, Rzeszówe či Katoviciach to platí pre centrum.

V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenia nočného pokoja - minulý rok tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu. Rok pred zavedením zákazu v roku 2022 musela zasahovať 350-krát. V prípade varšavského porušenia zákazu riskujú majitelia obchodov pokutu a stratu licencie na predaj alkoholických nápojov.

Viac o téme: AlkoholNocVaršavaPredaj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žena jazdila po Bratislave
Žena jazdila po Bratislave pod vplyvom alkoholu: VIDEO Nafúkala až 2,3 promile
Domáce
Alkohol za volantom! Vodič
Alkohol za volantom! Vodič pri Kladzanoch skončil v priekope: Nafúkal viac ako 2,3 promile
Domáce
FOTO Skončil s autom v
Skončil s autom v štyroch zaparkovaných autách: Vodič v Šali nafúkal takmer štyri promile
Domáce
Muž so zákazom šoférovania
Muž so zákazom šoférovania do roku 2029 havaroval, nafúkal tri promile
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Feminity TV
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
Správy
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Správy

Domáce správy

Slováci dostávajú podozrivé výzvy
Slováci dostávajú podozrivé výzvy na zaplatenie! Stovky ľudí hlásia rovnaký scenár, inšpekcia VARUJE
Domáce
Na pultoch obľúbeného reťazca
Na pultoch obľúbeného reťazca objavili POKAZENÉ mäso: Obchod OKAMŽITE konal a stiahol stovky kilov!
Domáce
Andrej Danko a Michal
DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!
Domáce
Košické letisko stále bez novej cesty a električky: Štát nemá peniaze na výstavbu
Košické letisko stále bez novej cesty a električky: Štát nemá peniaze na výstavbu
Košice

Zahraničné

Francúzsko požiadalo o zasadnutie
Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone
Zahraničné
Tvrdý odkaz Iránu pre
Tvrdý odkaz Iránu pre Trumpa: V slová nepriateľa neveríme, žiadnu dohodu len tak nepodpíšeme
Zahraničné
Tvrdý úder pre nočný
Tvrdý úder pre nočný život vo Varšave! Od pondelka začína platiť prísny zákaz nočného predaja alkoholu
Zahraničné
Prežili peklo v jaskyni
Prežili peklo v jaskyni a z nemocnice pomáhajú záchranárom: V podzemí zostali ešte dvaja muži
Zahraničné

Prominenti

Premiéra Vtáka ohniváka
Slovenská moderátorka vzala sestru na Ďurovčíkov muzikál: Podoba? Žiadna, ale... Obe sú krásne!
Domáci prominenti
Penelope Cruz
Penélope Cruz má problémy s mozgom! Bojí sa o život a bez lekárov sa ani nepohne!
Zahraniční prominenti
FOTO Krainová to prehnala s
Krainová to prehnala s výplňami: FOTO Pery má ako kačica!
Domáci prominenti
Emilia Clarke
Slávna herečka ušla hrobárovi z lopaty: Chýba jej veľký kus mozgu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka pri mori za
Dovolenka pri mori za menej ako 50 eur na noc: Objavte najvýhodnejšie pláže Európy
dromedar.sk
Bojujete s potkanmi v
Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov
Zaujímavosti
Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Vodič prevážal ulicami mesta
TOTO sa len tak nevidí: Vodič prevážal na streche auta futbalovú bránu! Nezvesil ani sieťku
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!

Šport

Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Giro d´Italia
VIDEO Grandslam plný prekvapení: Na turnaji končí aj veľká favoritka Swiateková!
VIDEO Grandslam plný prekvapení: Na turnaji končí aj veľká favoritka Swiateková!
Roland Garros
Kucka a Jendrišek po šokujúcom konci Slovenska: Tretí rok to isté! Nie je to vo futbalovej stránke
Kucka a Jendrišek po šokujúcom konci Slovenska: Tretí rok to isté! Nie je to vo futbalovej stránke
Malý futbal
VIDEO Iní už oslavovali, on nie: Obdivuhodné gesto kapitána PSG ohúrilo aj hviezdu Arsenalu
VIDEO Iní už oslavovali, on nie: Obdivuhodné gesto kapitána PSG ohúrilo aj hviezdu Arsenalu
Liga majstrov

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy

Technológie

Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Moderná vojna a konflikty
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
Android
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Veda a výskum
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
V žalúdku nosíš kyselinu, ktorá dokáže rozkladať mäso. Prečo ťa napriek tomu nestrávi zvnútra?
Veda a výskum

Bývanie

Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť

Pre kutilov

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život za múrmi paláca vraj vôbec nie je rozprávka: Bývalí zamestnanci prehovorili o zákulisí monarchie
Zahraničné celebrity
Život za múrmi paláca vraj vôbec nie je rozprávka: Bývalí zamestnanci prehovorili o zákulisí monarchie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko a Michal
Domáce
DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!
Slováci dostávajú podozrivé výzvy
Domáce
Slováci dostávajú podozrivé výzvy na zaplatenie! Stovky ľudí hlásia rovnaký scenár, inšpekcia VARUJE
Ďalšia DRÁMA v oblakoch
Domáce
Ďalšia DRÁMA v oblakoch nad Bratislavou! Lietadlo sa po vzlete muselo vrátiť na letisko: Poznáme DÔVOD
Črtá sa veľké spajanie
Domáce
Črtá sa veľké spajanie strán pred voľbami? Korčok prezradil, s kým si PS sadne za jeden stôl

Ďalšie zo Zoznamu