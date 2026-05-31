Tvrdý úder pre nočný život vo Varšave! Od pondelka začína platiť prísny zákaz nočného predaja alkoholu

VARŠAVA - V pondelok vstúpi do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Na základe uznesenia schváleného Mestským zastupiteľstvom sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Informuje o tom agentúra PAP.
Mestské obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22.00 h a 6.00 h. Pilotný program bol spustený 1. novembra 2025 v centre mesta a v mestskej časti Praga-Sever. Počet nočných výtržnosti tam klesol o 23,7 percenta, čo podporu pre zákaz predaja alkoholu na území celého mesta zvýšilo na 58 percent.
Zákaz nočného predaja alkoholu zaviedli už asi dve stovky poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu a Bydgoszcze. V Poznani, Vroclavi, Rzeszówe či Katoviciach to platí pre centrum.
V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenia nočného pokoja - minulý rok tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu. Rok pred zavedením zákazu v roku 2022 musela zasahovať 350-krát. V prípade varšavského porušenia zákazu riskujú majitelia obchodov pokutu a stratu licencie na predaj alkoholických nápojov.