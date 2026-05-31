MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí tvrdou odvetou a útokmi na Kyjev! Experti sú na nohách kvôli jadrovej elektrárni

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval v sobotu večer svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
6:06 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je znepokojená možným zásahom budovy v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila v sobotu večer, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu, informujú o tom agentúry DPA a Reuters.
Zelenskyj znova varoval pred rozsiahlymi ruskými útokmi
„Správa spravodajských služieb týkajúca sa možného rozsiahleho útoku zostáva platná,“ povedal Zelenskyj vo videoodkaze deň po svojej prvotnej výstrahe. Ukrajincov vyzval, aby neignorovali sirény leteckého poplachu. Zelenskyj tiež konštatoval, že ukrajinská protivzdušná obrana je v pohotovosti, priznal však problémy s dodávkami západnej pomoci pre obranu krajiny proti balistickým a riadeným strelám.
Ukrajinský líder varoval pred novou vlnou útokov Ruska aj v piatok, a to celkovo trikrát. Odvolával sa pritom na informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. Ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety i drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny, informovala ruská redakcia stanice BBC.
Rusko v pondelok oznámilo, že má v úmysle spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve, a vyzvalo cudzincov a diplomatov v ukrajinskej metropole, aby odišli. Tieto avizované útoky Rusko prezentovalo ako odvetu na útok z minulého týždňa, ktorého terčom bola ubytovňa v Rusmi okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Zahynulo pri ňom 21 ľudí. Ukrajina útok poprela.