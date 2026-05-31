Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii

Vladimir Putin Zobraziť galériu (2)
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval v sobotu večer svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:55 Ruská saratovská ropná rafinéria bola podľa správ zasiahnutá ukrajinskými dronmi. Ukrajinská armáda uskutočnila útok dronmi na Saratovskú ropnú rafinériu v noci na 30. mája, informovali ruské kanály na sieti Telegram.

6:06 Budovu v Záporožskej jadrovej elektrárni mal zasiahnuť dron

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je znepokojená možným zásahom budovy v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila v sobotu večer, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu, informujú o tom agentúry DPA a Reuters. MAAE uviedla, že o zásahu turbínovej haly ju informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál ZAES od apríla 2024. „Útočiť na jadrové objekty je ako zahrávať sa s ohňom,“ uviedol na sociálnej sieti generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Moskvou určené vedenie elektrárne a ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom predtým informovali o explózii pri zásahu turbínovej haly 6. bloku ukrajinským bojovým dronom. Rosatom označil incident za úmyselný, dôkazy ale nepredložil.

Ukrajinská armáda obvinenia poprela a v stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach písala o pokuse o „jadrové vydieranie“ Ruska. Objasnila, že v tomto úseku frontovej línie v čase incidentu neprebiehali boje a neboli použité žiadne zbrane.

Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov odstavené. Pod kontrolou ruských jednotiek sa táto elektráreň ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.

Zelenskyj znova varoval pred rozsiahlymi ruskými útokmi

„Správa spravodajských služieb týkajúca sa možného rozsiahleho útoku zostáva platná,“ povedal Zelenskyj vo videoodkaze deň po svojej prvotnej výstrahe. Ukrajincov vyzval, aby neignorovali sirény leteckého poplachu. Zelenskyj tiež konštatoval, že ukrajinská protivzdušná obrana je v pohotovosti, priznal však problémy s dodávkami západnej pomoci pre obranu krajiny proti balistickým a riadeným strelám.

Ukrajinský líder varoval pred novou vlnou útokov Ruska aj v piatok, a to celkovo trikrát. Odvolával sa pritom na informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. Ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety i drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny, informovala ruská redakcia stanice BBC.

Rusko v pondelok oznámilo, že má v úmysle spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve, a vyzvalo cudzincov a diplomatov v ukrajinskej metropole, aby odišli. Tieto avizované útoky Rusko prezentovalo ako odvetu na útok z minulého týždňa, ktorého terčom bola ubytovňa v Rusmi okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Zahynulo pri ňom 21 ľudí. Ukrajina útok poprela.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Volodymyr Zelenský
Zelenskyj prosí Trumpa o pomoc: Ukrajine kriticky chýbajú rakety Patriot
Domáce
Robert Fico
Fico nevidí v EÚ podporu pre Merzov návrh urobiť z Ukrajiny pridruženého člena
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Merz chce, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie
Zahraničné
Kaja Kallasová
Kallasová otvorene: Ukrajina je v lepšej pozícii ako pred rokom, Putin v najslabšej vôbec
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Prominenti
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Auto-Moto
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
Správy

Domáce správy

Na Slovensku hrozí nebezpečný
Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza
Domáce
Na archívnej snímke zo
Letná hrozba v kuchyni: Nebezpečné baktérie útočia tam, kde to najmenej čakáte! RIZIKOVÉ sú TIETO potraviny
Domáce
Šokujúce odhalenie o jazdenkách
Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!
Domáce
V Piešťanoch spustili bezplatný elektrický autobus: Pomáha ľuďom počas uzávery mosta
V Piešťanoch spustili bezplatný elektrický autobus: Pomáha ľuďom počas uzávery mosta
Trnava

Zahraničné

Rekordná modernizácia armády: Poľsko
Rekordná modernizácia armády: Poľsko podpísalo rekordné obranné dohody na nákup vojenskej techniky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dron mal
MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii
Zahraničné
Obyvatelia si obzerajú bytový
Izrael prenikol do Libanonu najhlbšie od roku 2000: Dobyl strategicky významnú pevnosť!
Zahraničné
meteor
Obyvateľov USA prekvapili silné výbuchy: Podľa NASA išlo o meteor letiaci obrovskou rýchlosťou
Zahraničné

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Monika Szabó po zdravotných problémoch: Takto zatočila s ťažkosťami, ktoré ju trápili!
Domáci prominenti
FOTO Miluna zo Slunce, seno...
Miluna zo Slunce, seno... starne do krásy: FOTO Vydala sa za milionára a TAKTO vyzerá dnes!
Domáci prominenti
V známej chlapčenskej skupine
V známej chlapčenskej skupine ho nechceli: Dnes je z neho slávny herec!
Osobnosti
Dominika má za sebou
Hviezda Extrémnych premien na dne: Schudla 60 kíl a potom... boj o život
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vodič prevážal ulicami mesta
TOTO sa len tak nevidí: Vodič prevážal na streche auta futbalovú bránu! Nezvesil ani sieťku
Zaujímavosti
Vedci objavili nový spôsob,
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Zaujímavosti
Môže sa penis zmenšiť?
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
vysetrenie.sk
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Nevídaný skrat Kanady! Čistý výbuch v druhej tretine a Fíni sú vo finále
MS V HOKEJI 2026 Nevídaný skrat Kanady! Čistý výbuch v druhej tretine a Fíni sú vo finále
MS v hokeji
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Malý futbal
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
Liga majstrov

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

Prečo NATO nezostrelí všetky drony? Pobaltské štáty zažívajú problém, na ktorý nie sú pripravené
Prečo NATO nezostrelí všetky drony? Pobaltské štáty zažívajú problém, na ktorý nie sú pripravené
Moderná vojna a konflikty
Ako je možné, že asteroid Chicxulub vyhubil dinosaury, no malé cicavce prežili? Rozhodla výhoda, ktorú obry nemali
Ako je možné, že asteroid Chicxulub vyhubil dinosaury, no malé cicavce prežili? Rozhodla výhoda, ktorú obry nemali
História
Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Návody
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Veda a výskum

Bývanie

Viete, čo je triadická schéma a prečo niektoré interiéry pôsobia pokojne? Spoznajte tieto pojmy, kým zvolíte farbu sedačky
Viete, čo je triadická schéma a prečo niektoré interiéry pôsobia pokojne? Spoznajte tieto pojmy, kým zvolíte farbu sedačky
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť

Pre kutilov

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto raňajky pomáhajú ženám schudnúť bez drastických diét: Odborníci ich odporúčajú stále viac
Chudnutie a diéty
Tieto raňajky pomáhajú ženám schudnúť bez drastických diét: Odborníci ich odporúčajú stále viac
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na Slovensku hrozí nebezpečný
Domáce
Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza
MIMORIADNY ONLINE Dron mal
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dron mal preraziť turbínovú halu najväčšej jadrovej elektrárne v Európe! Rusi hovoria o explózii
Na archívnej snímke zo
Domáce
Letná hrozba v kuchyni: Nebezpečné baktérie útočia tam, kde to najmenej čakáte! RIZIKOVÉ sú TIETO potraviny
Šokujúce odhalenie o jazdenkách
Domáce
Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!

Ďalšie zo Zoznamu