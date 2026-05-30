Americký sudca rozhodol: Trumpovo meno bolo do názvu Kennedyho centra pridané nezákonné

WASHINGTON - Sudca federálneho súdu vo Washingtone D. C. Christopher Cooper v piatok rozhodol, že meno prezidenta Donalda Trumpa bolo do názvu Centra múzických umení Johna F. Kennedyho pridané v rozpore so zákonom. Zakázal tiež vláde uzavrieť toto významné kultúrne a umelecké centrum, ktoré je je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra i Washingtonskej národnej opery, z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie. Informuje o tom agentúra AP.
Cooper rozhodol, že hlasovanie správnej rady Kennedyho centra zo 16. marca o uzavretí tejto inštitúcie bolo „neinformované a zdanlivo vopred rozhodnuté“ a rada nerešpektovala svoje zákonné povinnosti. Rada tiež podľa neho „prekročila svoje zákonné právomoci“, keď jednostranne pridala Trumpovo meno k názvu centra. „Kongres dal Kennedyho centru jeho názov a len Kongres ho môže zmeniť,“ uviedol. Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum väčšinou ignoroval.
Po návrate do Bieleho domu však prejavil ambíciu zmeniť ho: dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu správnej rady. Všetky tieto zmeny sú súčasťou Trumpovej misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách. Viceprezidentka Kennedyho centra pre vzťahy s verejnosťou Roma Daraviová, v piatok uviedla, že „súd v odvolacom konaní potvrdí rozhodnutie správnej rady uznať historický prínos prezidenta Trumpa pre kultúrne centrum našej krajiny“. Zdôraznila tiež, že budova inštitúcie potrebuje renováciu.
Obávajú sa, že prezident bude ignorovať predpisy
Sudca Cooper koncom apríla viedol pojednávania v dvoch súbežných žalobách namierených proti tomuto projektu. Jednu z nich podala skupina organizácií zaoberajúcich sa ochranou kultúrneho a historického dedičstva. Druhú podala demokratická kongresmanka Joyce Beattyová, ktorá je členkou správnej rady Kennedyho centra. Sudca rozhodol v prospech Beattyovej, druhú žalobu však zamietol.
Žalobcovia sa obávajú, že prezident a jeho spojenci v správnej rade budú pri rekonštrukcii ignorovať predpisy vydané pamiatkarmi, ktorých cieľom je zachovať historický charakter budovy. Počas súdnych pojednávaní advokáti Beattyovej a pamiatkarov vyjadrili pochybnosti o obmedzenom rozsahu projektu, pričom poukázali na Trumpove vyhlásenia, že „plne odhalí“ oceľovú kostru budovy. Beattyová má podľa vlastných slov „veľké obavy“, že Kennedyho centrum čaká podobný osud ako východné krídlo a Ružovú záhradu, pričom narážala na zásadné zmeny, ktoré prezident vykonal v Bielom dome.