Vance otvorene: USA a Irán dohodu ešte nedosiahli, no sú blízko

WASHINGTON - Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil vo štvrtok americký viceprezident J. D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec prezident USA Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Informuje správa agentúry Reuters.
Zdroje agentúry predtým uviedli, že vyjednávači USA a Irán sa vo štvrtok predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Taktiež iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na predstaviteľa z okolia vyjednávacieho tímu informovala, že text memoranda ešte nebol odsúhlasený ani schválený.
„Vedieme s nimi intenzívne rokovania. Domnievame sa, že aspoň zatiaľ rokujú v dobrej viere a dosahujeme určitý pokrok,“ povedal Vance s tým, že Iránci sa chcú dohodnúť a že aj keď nemôže nič zaručiť, z priebehu rozhovorov má dobrý pocit. Medzi sporné body podľa neho patria otázky iránskych zásob obohateného uránu a samotného obohacovania materiálu. „Ťažko povedať, kedy presne alebo či vôbec prezident podpíše memorandum o porozumení. Stále rokujeme o niekoľkých formuláciách,“ dodal Vance.