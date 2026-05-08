Labouristi utrpeli historickú porážku vo voľbách do waleského parlamentu: TOTO sa rodilo sto rokov, povedal víťaz

CARDIFF - Britská Labouristická strana utrpela historickú porážku vo štvrtkových voľbách do waleského parlamentu (Senedd Cymru). Zabezpečila si iba deväť kresiel a až 43 poslancov v novom zložení 96-členného parlamentu získala víťazná waleská nacionalistická strana Plaid Cymru. Populistická Reform UK Nigela Faragea má 34 mandátov.
Pre stredoľavicovú Labouristickú stranu, ktorá vládne v Londýne a už viac ako sto rokov dominuje aj vo waleskej politike, to podľa AFP predstavuje ponižujúci výsledok v jej tradičných baštách. „Tento moment sa rodil sto rokov. Vyhrali sme, lebo predstavujeme nádej namiesto rozdelenia, dôveryhodnosť namiesto chaosu a pokrok namiesto stagnácie,“ vyhlásil v prejave líder Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth.
Líderka waleských labouristov a prvá ministerka Walesu Eluned Morganová neobhájila poslanecký mandát. „Waleská Labouristická strana dnes utrpela katastrofálnu porážku,“ povedala krátko po zverejnení výsledkov. „Týmto sa končí storočie víťazstiev labouristov vo Walese a strana sa bude musieť naozaj nad sebou dôkladne zamyslieť a uvedomiť si, aká veľká výzva pred nami stojí,“ zdôraznila. Stranu vyzvala, aby zmenila kurz.
Guardian píše, že popularita labouristov vo Walese, napriek tradičnej podpore už niekoľko rokov klesá. Súvisí to s nespokojnosťou voličov s úrovňou verejných služieb, pričom v mnohých ukazovateľoch Wales zaostáva za ostatnými časťami Spojeného kráľovstva.
Víťazstvo labouristov v celoštátnych parlamentných voľbách v roku 2024 navyše spôsobilo, že vláda v Cardiffe už nemohla za problémy vo Walese obviňovať konzervatívnu vládu Spojeného kráľovstva.
Waleský parlament vznikol pred 27 rokmi, keď labouristická vláda Tonyho Blaira preniesla časť právomocí z Londýna na nové zákonodarné škótske, waleské a severoírske orgány v Edinburgu, Cardiffe a Belfaste. Vláda Spojeného kráľovstva naďalej tvorí politiku pre Anglicko a zachováva si kontrolu nad celoštátnymi záležitosťami, ako je zahraničná politika a obrana.