Izraelské útoky zabili v Libanone najmenej sedem ľudí: Útočil aj Hizballáh

BEJRÚT - Izraelský úder na juhu Libanonu dnes zabil sedem ľudí vrátane jedného dieťaťa a zranil 15 ľudí, uviedlo podľa agentúry AFP ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte. Izraelská armáda dnes udrela na niekoľko cieľov pri Bejrúte. Pri jednom z nich zahynuli ďalší traja ľudia, uviedli libanonské médiá. Šiitské hnutie Hizballáh dnes popoludní tiež oznámilo dronový útok na severe Izraela, ktorý odôvodnilo porušovaním prímeria z izraelskej strany. Prímerie v oblasti platí od apríla, obe strany ale tvrdia, že ho nepriateľ nedodržiava.
Útok so siedmimi mŕtvymi sa stal pri meste Sajdá. Podľa miestnej tlače úder zasiahol budovu, kde sa nachádzali utečenci. Izraelská armáda zatiaľ informácie nekomentovala.
Údery pri Bejrúte
Podľa agentúry AFP izraelská armáda zaútočila na ciele južne od Bejrútu a na diaľnicu, ktorá spája hlavné mesto s juhom Libanonu. Samotná izraelská armáda sa k veci zatiaľ nevyjadrila. Denník L ' Orient-Le Jour uviedol, že jeden z týchto izraelských úderov zabil najmenej troch ľudí.
Na severe Izraela pri hranici s Libanonom bol dnes vyhlásený protivzdušný poplach. Hizballáh neskôr uviedol, že vykonal dronový útok na zhromaždenie izraelských vojakov, čo zdôvodnil porušením prímeria zo strany Izraela. Podľa izraelských médií armáda uviedla, že drony s výbušninami zranili troch vojakov.
Boje na juhu Libanonu pokračujú
Na juhu Libanonu, kde má Izrael rozmiestnených svojich vojakov, ani po vyhlásení aprílového prímeria boja nikdy úplne neustali. Izrael tam pokračoval vo svojich operáciách namierených proti Hizballáhu, ktorý útočil na izraelských vojakov pôsobiacich v tejto oblasti.
V dohode o prímerí sa Izrael nezaviazal stiahnuť svojich vojakov z Libanonu. Sľúbil však, že obmedzí svoje údery len na prípady, keď bude čeliť alebo mu budú hroziť útoky, alebo aby zmaril plánovanie útokov. Libanon sa zaviazal, že vyvinie snahu, aby Hizballáh prestal s údermi na izraelské územie.
Od obnovenia bojov 2. marca zabili izraelské údery v Libanone na 2750 ľudí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Vojna vyhnala z domovov vyše milióna ľudí, teda každého šiesteho obyvateľa Libanonu. Pre zlú situáciu na juhu Libanonu sa mnohí nemohli vrátiť do svojich domovov ani po aprílovom prímerí.