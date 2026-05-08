Zelenského poradca naznačil Ficovu úlohu v Moskve: Putinovi vraj odkáže ochotu rokovať

KYJEV - Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Dmytro Lytvyn sa domnieva, že predseda vlády SR Robert Fico na sobotňajšom stretnutí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odovzdá odkaz o tom, že Zelenskyj je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. V piatok o tom informovala agentúra RBC-Ukraine.
Lytvyn informoval o rozhovore medzi Zelenským a Ficom, počas ktorého sa slovenský premiér opýtal na postoj Ukrajiny. „Prezident mu povedal, že sa usilujeme o ukončenie vojny, že na to sú potrebné dôstojné riešenia a že Ukrajina je pripravená stretnúť sa na úrovni lídrov v zmysluplnom formáte, aby sa takéto rozhodnutia mohli dosiahnuť. Toto je pravdepodobne kontext, v ktorom bude Fico komunikovať,“ povedal Lytvyn.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec vo štvrtok uviedol, že Fico by Putinovi počas rokovania v Moskve mohol odovzdať odkazy od Zelenského, keďže s ním prišiel v uplynulom období dvakrát do kontaktu. Takisto podľa neho môže získať cenné informácie od ruského prezidenta ohľadom ruských perspektív na ukončenie vojny. Chovanec zdôraznil, že je potrebné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom v piatok vyhlásil, že Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, avšak Rusko nebude takéto rozhovory iniciovať. Predseda vlády SR popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Putinov poradca Jurij Ušakov vo štvrtok oznámil, že s Putinom budú v sobotu rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce.