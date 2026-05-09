MIMORIADNY ONLINE Trump chce dlhšie prímerie: Putin medzitým hlási ukrajinský útok na riadenie letov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump si praje, aby prímerie vo vojne na Ukrajine bolo dlhšie ako ním predtým oznámené tri dni. Šéf Bieleho domu to podľa agentúry Reuters povedal v piatok večer washingtonského času. Zatiaľ má pokoj zbraní trvať odo dneška do utorka. Situáciu sledujeme online.
6:30 Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Ukrajina včera ráno zaútočila na stredisko riadenia letovej prevádzky v ruskom Rostove na Done. Uviedol, že útok mohol ovplyvniť bezpečnosť civilných lietadiel, ale k žiadnemu incidentu nedošlo. Podľa agentúr TASS a RIA Novosti sa tak vyjadril na rokovaní bezpečnostnej rady. Ruské ministerstvo dopravy predtým informovalo, že ukrajinské drony zasiahli budovu pobočky služby letovej prevádzky v Rostove na Done a následne bola pozastavená prevádzka na 13 letiskách, píše ruská služba stanice BBC.
,,Rád by som videl výrazné predĺženie," povedal Trump novinárom. ,,Možné to je," dodal. Trump predtým v piatok na sociálnej sieti Truth Social oznámil, Že prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou potrvá od 9. do 11. mája. Súčasťou pokoja zbraní bude výmena 1000 zajatcov na každej strane.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X dohodu potvrdil a vyjadril očakávania, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva neskôr nadchádzajúci pokoj zbraní potvrdila taktiež. Šéf Bieleho domu dal prímerie do súvislosti s výročím konca druhej svetovej vojny, ktoré si Moskva dnes pripomenie. Poznamenal, že aj Ukrajina bola veľkou súčasťou druhej svetovej vojny. Trump verí, že prímerie je začiatok konca tejto vojny, ktorú Moskva začala vo februári 2022.