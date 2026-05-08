Drogový díler z Hlohovca skončil v putách: Pri prehliadke u neho našli desiatky vreciek marihuany

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
HLOHOVEC - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý mal dlhšiu dobu predávať drogy viacerým odberateľom najmä v meste Hlohovec. Počas osobnej prehliadky u neho našli 20 plastových vreciek s väčším množstvom marihuany. Stíhaný je väzobne, informovala trnavská krajská polícia.
„Vyšetrovateľ muža, ktorý svojím konaním naplnil všetky povinné znaky skutkovej podstaty trestného činu, obvinil zo zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ doplnila polícia. V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
