AKTUÁLNE Na východe Slovenska zasahujú záchranné zložky! Úsek je neprejazdný

(Zdroj: Topky)
HUMENNÉ - Polícia v piatok neskoro večer upozornila na neprejazdnú cestu v okrese Humenné. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Vyzýva vodičov, aby sa úseku vyhli.
"Na ceste II/559 pred obcou Ľubiša, v smere od Humenného, došlo k udalosti v cestnej premávke. Cesta je neprejazdná. Na mieste sú policajti, ktorí udalosť dokumentujú," informovala stručne prešovská krajská polícia bez uvedenia bližších podrobností. Žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a ak je to možné, úseku sa vyhli.
Podľa informácií dopravného servisu Zelená vlna STVR sa na mieste zrazili dve autá.