Ozempic? Nie, ďakujem! Kris Jenner varuje pred temnou stránkou lieku!

LOS ANGELES - Kris Jenner roky čelila podozreniam, že za jej dramatickým schudnutím stojí Ozempic. Teraz prvýkrát otvorene priznala pravdu. Populárny liek na chudnutie skúsila, no označila to za katastrofu. V podcaste SheMD opísala silnú nevoľnosť, vyčerpanie a stav, keď už nezvládala ani bežný pracovný deň. Jej slová sú ďalším varovaním pred hollywoodskym trendom, ktorý mnohí prezentujú ako zázračnú cestu k dokonalej postave.

Kris Jenner sa rozhodla prehovoriť bez prikrášľovania. Šéfka klanu Kardashianovcov v podcaste SheMD priznala, že Ozempic, liek určený primárne pre pacientov s cukrovkou 2. typu vyskúšala ešte v čase, keď o ňom verejnosť takmer netušila. Nadšenie však veľmi rýchlo vystriedal šok. „Skúsila som to. A bolo mi z toho naozaj zle,“ priznala Jenner.

Podľa jej slov ju trápila extrémna nevoľnosť a fyzický diskomfort, ktorý jej začal ničiť každodenné fungovanie. V podcaste dokonca otvorene povedala, že v určitom momente už nebola schopná normálne pracovať. „Nemôžem pracovať, je mi tak zle,“ opísala stav, keď kontaktovala svoju lekárku Thaïs Aliabadi a žiadala inú možnosť. Práve tento detail výrazne kontrastuje s obrazom, ktorý sociálne siete často vytvárajú okolo Ozempicu. Na internete býva liek prezentovaný takmer ako hollywoodsky zázrak – rýchle chudnutie bez námahy, bez následkov a bez rizík.

Jenner však teraz potvrdila to, na čo lekári upozorňujú už dlhšie: vedľajšie účinky môžu byť veľmi nepríjemné a u niektorých ľudí dokonca ochromujúce. Medzi najčastejšie komplikácie GLP-1 liekov, kam patrí aj Ozempic, patrí nevoľnosť, vracanie, únava či tráviace problémy. Analýza státisícov používateľských skúseností na sociálnych sieťach ukázala, že práve nevoľnosť patrí medzi najčastejšie hlásené vedľajšie účinky.

Priznanie Kris Jenner otvára aj širšiu otázku: Kam až dnes zájde Hollywood v honbe za štíhlosťou? Posledné roky zaplavili sociálne siete dramatické premeny celebrít a fanúšikovia opakovane upozorňovali, že extrémne chudnutie sa začína prezentovať ako nový ideál krásy. Diskusie na internete sú plné obáv, že slávne tváre často nastavujú nebezpečné očakávania a bagatelizujú zdravotné riziká. Kris Jenner tentoraz namiesto glamúru ukázala aj menej fotogenickú realitu. A práve tá môže byť pre verejnosť dôležitejšia než dokonale vyretušované fotografie z Instagramu.

