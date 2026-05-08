Niekoľko hodinová DRÁMA v banke! Ozbrojenci držali rukojemníkov, uzavreli časť okolia: Nad mestom krúžili vrtuľníky

Polícia zasahuje v pobočke banky Volksbank, kde sú držaní rukojemníci, v meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko.
Polícia zasahuje v pobočke banky Volksbank, kde sú držaní rukojemníci, v meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko. (Zdroj: SITA/Thomas Frey/dpa via AP)
SINZIG - V meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajina Porýnie-Falcko prebieha od piatkového rána rukojemnícka dráma v pobočke banky Volksbank. Viacero osôb v jej budove zadržiava niekoľko rukojemníkov, informuje agentúra DPA a denník Bild. Nič podľa polície nenaznačuje, že sú na mieste mŕtvi či zranení. Jedným zo zajatých je vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze.

Aktualizované 15:45 Špeciálne policajné jednotky prenikli do pobočky banky v centre mesta a budovu prehľadali, pričom dvoch ľudí oslobodili. Nemali žiadne zranenia. Po prehľadaní budovy nikoho iného neobjavila, páchatelia z miesta činu ušli, píšu agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na policajné vyhlásenie.  "Páchateľ alebo páchatelia opustili miesto činu doteraz neznámym spôsobom hneď po tom, ako tieto osoby uzavreli do trezoru," uviedla podľa AFP polícia vo vyhlásení.

Incident bol polícii nahlásený okolo 09.00 h. V okamihu, keď pred banku na ulici Am Markt dorazilo vozidlo na prepravu peňazí, pristúpil k vodičovi neznámy muž a prinútil ho vojsť do banky. Polícia predpokladá, že vo vnútri sa nachádza viacero ozbrojených páchateľov, ktorí zadržiavajú niekoľko ďalších osôb.

"V súčasnosti sa domnievame, že vo vnútri banky je niekoľko páchateľov a rukojemníkov," uviedla podľa agentúry Reuters polícia vo vyhlásení. Policajný hovorca Jürgen Fachinger podľa dpa z taktických dôvodov odmietol počet ľudí v banke aj ďalší postup policajtov spresniť. "Musíme počkať, ako sa situácia vyvinie v najbližších minútach a hodinách," uviedol.

Súčasnú situáciu opísala ako „statickú“ a „stabilnú“. Na mieste zasahuje špeciálne policajná jednotka SEK, okolie pobočky je uzavreté a nad mestom krúžia vrtuľníky. Neuviedol, či je polícia s páchateľmi v kontakte. Na mieste sú špeciálne policajné jednotky vrátane vyjednávacieho tímu. "Navonok to môže vyzerať, že sa toho veľmi nedeje. Naše opatrenia však, samozrejme, pokračujú. Bohužiaľ k nim nemôžeme uviesť viac detailov," dodal Fachinger.

Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali centru mesta a nešírili neoverené informácie na sociálnych sieťach. Podľa nej verejnosti nateraz nehrozí nebezpečenstvo mimo uzavretej zóny. Sinzig leží na dolnom toku rieky Ahr približne 20 kilometrov severozápadne od Bonnu.

