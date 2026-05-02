Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

Noc plná hrôzy na Dunaji: Ruský dron narušil vzdušný priestor členskej krajiny NATO!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUKUREŠŤ/KYJEV - Vzdušný priestor Rumunska v noci na sobotu opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmajil ležiaci na druhom brehu Dunaja pri hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na vyhlásenie rumunského ministerstva obrany o tom informoval spravodajský web denníka Le Monde.

Podľa rumunského ministerstva jeho radary zaznamenali skupinu približne 20 ruských dronov smerujúcich k Izmajilu. Rumunská protivzdušná obrana následne okolo 02:00 h vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16 a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rumunsko opakovane zažilo narušenie svojho vzdušného priestoru i dopad zvyškov dronov na svojom území. Incident z minulej soboty (25. apríla) bol vôbec prvý, keď dron spôsobil na rumunskom území aj materiálne škody.

Pri ruských útokoch v prístave Izmajil bol v noci na sobotu poškodený sklad a ďalšie objekty, informoval veliteľ regionálnej vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Požiare, ktoré po dronovom útoku vypukli, sa podarilo uhasiť. Incident si nevyžiadal obete ani zranených. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je častým cieľom ruských útokov. Izmajil je riečno-morský prístav na Dunaji na juhozápade Ukrajiny na hranici s Rumunskom.

Dunajské prístavy sa stali jedinou vodnou cestou pre dovoz a vývoz

Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy - najmä Izmajil - stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 význam Dunaja síce klesol, Ukrajina však cez tamojšie terminály stále prepravuje lodné zásielky munície a paliva.

Medzičasom generálny štáb ukrajinskej armády informoval, že ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 163 dronmi, z ktorých 142 bolo zostrelených alebo potlačených nástrojmi elektronického boja. Ruské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že v noci na sobotu bolo nad ruskými regiónmi, ako aj nad Azovským a Čiernym morom zostrelených 215 ukrajinských dronov.

Viac o téme: RuskoNATOUkrajinaRumunskoPrístavStíhačkyDron
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peru vyšetruje vážne podozrenia:
Peru vyšetruje vážne podozrenia: Občanov mali nalákať do Ruska a nútiť bojovať proti Ukrajine
Zahraničné
Britský kráľ Karol III.
Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!
Zahraničné
Ilustračné foto
Veľvyslankyňa USA na Ukrajine končí! Odchádza pre nezhody s Trumpom
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajina chystá sankcie proti Izraelu: Zelenskyj ostro kritizuje nákup obilia z okupovanej pôdy
Zahraničné

Odporúčame

Zoznam TV

Trápenie moderátora šou Ruža pre nevestu: 43 dní jedol len... sem sa už nikdy nevrátim!
Prominenti
Matej Tóth o kariére: Adrenalín z pretekov mi nechýba, ani sekundu
Prominenti
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Slovenská politika sa zahalila do smútku: Zomrel bývalý poslanec Národnej rady
Domáce
FOTO Polícia vyšetruje podvod v
Domáce
Ekonomický armagedon aj pre
Zahraničné
Revúca plánuje kúpiť zrekonštruovanú bytovku: Pribudnúť má takmer 30 nájomných bytov
Banská Bystrica

Zahraničné

Stíhacie stíhačky Chengdu J-20
Zahraničné
Severoatlantická aliancia (NATO)
Napätie po rozhodnutí USA: NATO žiada detaily k stiahnutiu vojakov z Nemecka
Zahraničné
Ekonomický armagedon aj pre
Zahraničné
FOTO Útek ako z filmu:
Zahraničné

Prominenti

Krištof Králik
Trápenie moderátora šou Ruža pre nevestu: 43 dní jedol len... sem sa už nikdy nevrátim!
Domáci prominenti
FOTO kráľovská rodina
Kráľovská rodina sa opäť rozrástla! Kate a William si adoptovali ročného Otta!
Zahraniční prominenti
Spoznáte slovenského moderátora? Máte
Domáci prominenti
Obavy o slávnu herečku:
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ideálny tip na jarný
dromedar.sk
Myslíte si, že viete
Zaujímavosti
Zistenie, ktoré mnohých znechutí:
Zaujímavosti
Letuška Paula zhodila uniformu.
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Domáce

Ekonomika

Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Šport

Aj on z neho spravil legendu: Zdeno Chára smúti po tragickej strate milovanej osoby
NHL
Slovenskí fanúšikovia hokeja sa majú na čo tešiť: Výnimočné podujatie, ktoré spojí dve generácie
Reprezentácia
Svet športu plače za legendou: Zomrel bývalý pilot efjednotky a štvornásobný paralympijský šampión
Ostatné
Osem operácií má za sebou, ďalšia ju čaká: Nezastaviteľná Vonnová netají myšlienky o návrate
Lyžovanie

Auto-moto

Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Domáce
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Rady, tipy a triky
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Rady a tipy
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy

Technológie

AI mení internet rýchlejšie, než sa čakalo. Takto sa mení a otázkou je, či ide o prínos alebo krok dozadu
Umelá inteligencia
F-16 ako na Slovensku testujú novú zbraň: lacné riešenie proti dronom
Vojenská technika
Prerušovaný pôst má skrytú druhú fázu, o ktorej sa doteraz nevedelo. Pre dlhovekosť môže byť kľúčové to, čo telo spraví po prvom súste
Veda a výskum
Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Vesmír

Bývanie

Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Pre kutilov

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy

Stream naživo

Jay-Z a Beyoncé: Najsilnejší pár showbiznisu, kde city idú ruka v ruke s miliardami
Zahraničné celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Slovenská politika sa zahalila do smútku: Zomrel bývalý poslanec Národnej rady
Stíhacie stíhačky Chengdu J-20
Zahraničné
Ekonomický armagedon aj pre
Zahraničné
Útek ako z filmu:
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu