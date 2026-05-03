Švédsko zadržalo tanker z ruskej tieňovej flotily v Baltskom mori: Vyšetrovanie už prebieha

ŠTOKHOLM - Švédska pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že v Baltskom mori zadržala tanker, o ktorom predpokladá, že patrí k ruskej tieňovej flotile. Úrady začali predbežné vyšetrovanie, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Švédska pobrežná stráž vo svojom vyhlásení uviedla, že spolu s políciou vstúpila na palubu lode plaviacej sa pod sýrskou vlajkou vo švédskych teritoriálnych vodách južne od mesta Trelleborg.
Podozrivá vlajka
„Pobrežná stráž má podozrenie, že loď pláva pod falošnou vlajkou, keďže existuje viacero nezrovnalostí týkajúcich sa jej vlajkového statusu, a preto nespĺňa požiadavky na plavby schopnosť, ktoré sú stanovené v medzinárodných predpisoch a dohodách,“ vyhlásila.
Sankcie a podozrenia
Cieľová destinácia lode nebola podľa pobrežnej stráže jasná a predpokladá sa, že neprevážala ani žiadny náklad. Tanker figuroval na sankčných zoznamoch Európskej únie, Veľkej Británie a Ukrajiny. Podľa švédskeho ministra civilnej ochrany Carla-Oskara Bohlina existuje podozrenie, že loď patrí k ruskej tieňovej flotile. Pobrežná stráž ju zadržala okolo 14.00 h SELČ.
Takzvaná tieňová flotila pozostáva z plavidiel, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií uvalených západnými krajinami za rozpútanie vojny na Ukrajine. Často ide o staré lode v zlom technickom stave, bez riadneho poistenia a s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou. Európske krajiny v poslednej dobe podľa Reuters zintenzívnili úsilie o narušenie tejto flotily. Rusko takéto kroky odsúdilo ako nepriateľské.