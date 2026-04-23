ŠOKUJÚCE Vedci v USA náhle zomreli alebo zmizli! Boli napojení na CITLIVÝ výskum, niektorí skúmali aj UFO!

FBI spustila vyšetrovanie mŕtvych a nezvestných vedcov, ktorí pracovali s tajnými informáciami. Niektorí pracovali aj na projektoch o UFO.
WASHINGTON – Politici a vyšetrovacie orgány sa zapojili do veľkého vyšetrovania smrti alebo zmiznutia viacerých špičkových vedcov. Všetci pôsobili na americkom území a mali prístup k citlivým informáciám. Okrem toho sa priamo podieľali na utajovaných výskumoch. Hovorí sa o narušení štátnej bezpečnosti USA.

Americká FBI spustila veľké vyšetrovanie. V spolupráci s viacerými rezortmi a špičkovými právnikmi sa snaží nájsť súvislosti medzi úmrtiami alebo zmiznutiami významných vedcov alebo osôb, ktoré mali/mohli mať prístup k citlivým informáciám. Zapojil sa aj Výbor Snemovne reprezentantov, ktorý začiatkom tohto týždňa uviedol, že správy o úmrtiach bude vyšetrovať. Informuje o tom CNN.

Zapojili sa aj ministerstvá či NASA 

Všetky prípady sa týkajú osôb napojených na jadrový a letecký výskum. V tejto súvislostí sa objavili špekulácie, že môže ísť o nekalé praktiky a zatajovanie informácií pred verejnosťou. Výbor požiadal o pomoc ministerstvo obrany aj energetiky. Podľa predsedu dozorného výboru Snemovne reprezentantov Jamesa Comera je veľmi nepravdepodobné, že ide o náhodu: 

"Kongres je touto situáciou veľmi znepokojený. Je to jedna z našich hlavných priorít, pretože to vnímame ako hrozbu pre národnú bezpečnosť."

Demokrat James Walkinshaw však zostáva pokojný. Na druhej strane ale súhlasí s vyšetrovaním.  Ako dodal, USA majú tisíce expertov a vedcov. Útok na 10 ľudí podľa neho neohrozí žiadny vývoj v oblasti jadrového výskumu. 

NASA na sociálnej sieti X uviedla, že v rámci vyšetrovania spolupracuje s príslušnými orgánmi. "V tejto chvíli nič, čo súvisí s NASA, nenaznačuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA."

Trump dúfa, že ide o náhodu  

Americký prezident Donald Trump verí tomu, že úmrtia a zmiznutia vedcov za relatívne krátke obdobie, sú len zhodou náhod. "Dúfam, že ide len o náhodu. Každopádne, múdrejší budeme o týždeň a pol," povedal vo štvrtok 23. apríla. Podĺa hovorkyne Bieleho domu Caroline Leavittovej neostane v rámci rozsiahleho vyšetrovania kameň na kameni. 

Zoznam mŕtvych alebo nezvestných

Prvým na zozname je vedec z NASA, ktorý viac ako 20 rokov pracoval na prúdovom pohone a bol špecialistom na nebeské telesá. Michael David Hicks (†59) zomrel za záhadných okolností dňa 30. júla 2023. Príčina jeho smrti nebola do dnešných dní objasnená. Podľa dcéry Julie mal vedec zdravotné problémy, no nerozumie tomu, že by mal byť práve on zapletený do federálneho vyšetrovania. 

"Nedáva mi to žiadny zmysel. Na jednej strane mi to príde komické, ale začína to byť vážne." 

V roku 2024 zomrela ďalšia vedecká kapacita. Špecialista na vesmírny výskum Frank Maiwald (†61) z Los Angeles. V nasledujúcom roku (jún 2025) zmizla letecká inžinierka Monica Reza (60) počas túry v lesoch okolia Los Angeles. Spracovávala pre NASA laboratórne materiály rôzneho typu.  

Melissa Casiasová (53) pracovala v Národnom laboratóriu v Los Alamos v Novom Mexiku. Naposledy ju videli v júni 2025, ako kráča pri diaľnici neďaleko mesta Talpa. Doma však nechala svoj firemný mobil, v ktorom neboli po zapnutí žiadne údaje ani osobné kontakty. Bola vyhlásená za nezvestnú, no rezort bezpečnosti vyhlásil, že tu neexistuje podozrenie na nekalú činnosť. FBI vyšetruje aj smrť Anthonyho Chaveza (†78), ktorý dohliadal na výstavbu v komplexe laboratórii v Los Alamos. 

V decembri 2025 bol vo svojom dome neďaleko Bostonu smrteľne postrelený profesor a uznávaný vedec Nuno FG Loureiro (†47). Pôsobil na Massachusettskom technologickom inštitúte. Strelec vtedy spustil paľbu aj na internátoch Brownovej univerzity a zabil dvoch študentov. Loureiro sa zameral na rozvoj technológii čistej energie. Viedol výskum jadrovej syntézy MIT. 

Tohto roku vo februári zastrelili astrofyzika Carla Grillmaira (†67) v jeho dome v Los Angeles. Spolupracoval s NASA a viedol výskum hľadania vody na odľahlých planétach. Útočník, ktorého po streľbe zatkli, údajne svoju obeť nepoznal.  

Amy Eskridgeová (†34) zomrela v júni 2022. Vedkyňa a spoluzakladateľka Inštitútu pre exotické vedy v Huntsville v Alabame podľa rodiny trpela chronickými bolesťami. Jej najbližší nerozumejú, prečo smrť vedkyne začala riešiť FBI. Vo vyšetrovacích spisoch sa spomína aj Steven Garcia z národnej bezpečnosti USa, ktorý je nezvestný od august 2025. 

Projekty UFO

V roku 2024 prišla záhadná smrť spravodajského dôstojníka amerického letectva. Matthew James Sullivan (†39) mal vtedy vypovedať v prípade federálneho informátora o UFO. V pitevnej správe ale nebola uvedená príčina smrti. Jeho právnik Eric Burlison naliehal na FBI, aby prípad prebrala. Uviedol, že mal spáchať samovraždu. 

Medzi nezvestnými je aj generálmajor vo výslužbe William Neil McCasland (68). Dňa 27 februára odišiel zo svojho domu v Albuquerque v Novom Mexiku a odvtedy ho už nikto nevidel. Doma nechal telefón aj dioptrické okuliare. Bol zapojený do pokročilých výskumov v oblasti vesmíru.

Manželka Susan spochybnila špekulácie, že by jeho zmiznutie malo nejako súvisieť s UFO. McCasland v minulosti velil laboratóriu na leteckej základni Wrigt-Patterson, o ktorej sa hovorí, že sa tam nachádzajú mimozemské trosky po údajnej havárii UFO v Roswelli. 

