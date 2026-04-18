V krajine vyčíňa ZÁHADNÉ ochorenie! Hlásia päť obetí a desiatky ľudí majú vážne príznaky: Experti aj WHO v pozore

MPANDA - Záhadné ochorenie si v Burundi vyžiadalo najmenej päť obetí a ďalších 28 ľudí skončilo s vážnymi príznakmi. Všetky prípady pochádzajú z okresu Mpanda na severe krajiny, v blízkosti hranice s Konžskou demokratickou republikou. Miestne úrady aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslali do oblasti vyšetrovacie tímy, ktoré sa snažia zistiť pôvod ochorenia a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu.
O chorobe je zatiaľ známych len niekoľko základných informácií. Podľa WHO pacienti trpia horúčkou, vracaním, hnačkou a majú krv v moči. V ťažších prípadoch sa objavuje žltačka a anémia. Laboratórne testy už vylúčili najnebezpečnejšie vírusy, ktoré sa v regióne vyskytujú – Ebola, Marburg, žltá zimnica, horúčka Rift Valley aj krymsko-konžská hemoragická horúčka. Práve posledná menovaná môže byť smrteľná až v 40 percentách prípadov a v úvode sa prejavuje podobne ako Ebola, píše denník The Sun.
Odborníci teraz skúmajú, či ide o mutáciu známeho ochorenia, alebo o úplne nový patogén. WHO upozorňuje, že výsledky testov budú kľúčové pre rozhodnutie, či sú súčasné opatrenia dostatočné, alebo bude potrebná aj cezhraničná spolupráca, aby sa zabránilo šíreniu do ďalších regiónov. Ministerka zdravotníctva Burundi Lydwine Badarahana uviedla, že hoci prvé testy vylúčili najvážnejšie infekcie, vyšetrovanie pokračuje. „Prijímame všetky potrebné opatrenia na ochranu verejného zdravia a prevenciu možného šírenia,“ dodala.
Doterajšie prípady sa obmedzili na členov jednej domácnosti a ich blízke kontakty. Organizácia Gavi, ktorá zabezpečuje vakcíny pre rozvojové krajiny, potvrdila, že spolupracuje s WHO na vyšetrovaní. Podľa jej hovorkyne podobné ohniská pripomínajú, aké dôležité je byť pripravený a mať systémy schopné rýchlej reakcie.
V Burundi už v minulosti vyčíňala aj iná záhadná choroba
Nie je to prvýkrát, čo Burundi čelí záhadnej chorobe. V roku 2023 tam zomreli najmenej traja ľudia na ochorenie s príznakmi podobnými Ebole a Marburgu – vrátane krvácania z nosa, silnej horúčky, závratov a vracania. Mesto Baziro vtedy skončilo v karanténe, no pôvod ochorenia sa nikdy nepodarilo jednoznačne určiť.
Krajina zároveň bojuje s opätovným nárastom cholery. Minulý rok hlásila viac ako 3 500 prípadov a nákaza sa šíri aj tento rok. Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť preto odporúča cestujúcim zvýšenú opatrnosť a okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci pri akýchkoľvek príznakoch. Burundi je podľa britských úradov zároveň krajinou so zvýšeným rizikom prenosu vírusu Mpox.