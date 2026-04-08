V Bratislave vyčíňa vážne infekčné ochorenie: Potvrdili už 5 prípadov! Skloňuje sa epidémia

BRATISLAVA - V hlavnom meste vyčíňa nebezpečné infekčné ochorenie. Univerzitná nemocnica Bratislava potvrdila päť prípadov opičích kiahní (mpox).
Informuje o tom TV JOJ. Tri z nich sú pritom v epidemiologickej súvislosti, potvrdila to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková s tým, že protiepidemické opatrenia boli zabezpečené.
Mpox je vírus, ktorý sa prenáša najmä priamym fyzickým kontaktom. K prenosu z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (tvárou v tvár), alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou a podobne.
Medzi príznaky ochorenia patria horúčka alebo zimnica, opuch lymfatických uzlín, silná bolesť hlavy, bolesti svalov či chrbta, únava alebo vyčerpanie. Ochorenie sa prejavuje aj vyrážkami, ktoré sa podľa odborníkov objavia zvyčajne jeden až tri dni od výskytu niektorého z príznakov. Pľuzgieriky sa môžu objaviť aj na dlaniach, chodidlách, vnútri úst, pri análnom otvore alebo genitáliách. Môže ísť aj o ojedinelý pľuzgierik. Infekcia sa môže ďalej prenášať až do zahojenia poslednej chrasty.