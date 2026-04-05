V Európe môže vzniknúť nový moslimský štát: Prebiehajú prípravy! Ležal by na TOMTO území

TIRANA - V Albánsku sa znova hovorí o vytvorení nového štátu. Má mať rozlohu iba 10 hektárov a byť moslimským ekvivalentom Svätej stolice.
Albánsky premiér Edi Rama oznámil vytvorenie nového štátu - Zvrchovaného štátu Bratstva Bektášíja, ktorý má ležať v Tirane, ešte v septembri 2024 počas samitu na pôde OSN.
Nový štát by mať vlastnú administratívu, symbolické atribúty štátnosti vrátane pasov a dokonca aj spravodajské služby. Okrem iného by zahŕňal aj miesta modlitieb a stretnutí, múzeum venované histórii bratstva, ako aj archívy a administratívne zariadenia. Naopak, nemal by nemal súdny systém, armádu ani pohraničnú stráž. Na čele by stál Baba Mondi, vodca bratstva. Rozlohou by nedosahoval ani štvrtinu rozlohy Vatikánu, ktorý má 44 hektárov.
Vznik nového štátu je zatiaľ vo fáze legislatívnej prípravy. Hoci s prípravami sa začalo v roku 2024, vytvorenie nového štátu si vyžaduje ústavné zmeny a súhlas albánskeho parlamentu. Presný dátum, kedy by mal všát vzniknúť, ešte nebol definovaný. Otázne tiež je, aký presný rozsah suverenity by nový štát vlastne mal. Informuje o tom poľsky web Polsat News.
Rád Bektášíja je náboženská komunita, ktorej história siaha až do 13. storočia, zakorenená v sufijskej vetve islamu a silne ovplyvnená šiitskou tradíciou . Jej svetové sídlo sa nachádza v Albánsku., ide o dôsledok reforiem v Turecku na začiatlu 20. storočia, keď bol v tejto krajine zakázaný.
Bektaši tvoria bratstvo s relatívne liberálnym prístupom k náboženským praktikám. Nedodržiavajú reštriktívny výklad šaríe, povoľujú konzumáciu alkoholu a nevyžadujú prísne pravidlá obliekania. Ako zdôraznil Edi Rama, „cieľom nového štátu je presadzovať tolerantnú verziu islamu, na ktorú je Albánsko hrdé.“ V Albánsku sa k tomuto smeru hlási približne desať percent obyvateľov. Komunity bektašijov však žijú aj v Kosove a v Severnom Macedónsku.