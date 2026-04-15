Trumpova administratíva chce zrušiť odsúdenia vodcov krajne pravicových milícií

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok požiadalo federálny odvolací súd, aby zrušil rozsudky za „sprisahanie s cieľom vzbury“ v prípadoch vodcov skupín Proud Boys a Oath Keepers. Išlo o útok na Kapitol v januári 2021. Píše o tom agentúra AP a televízia NBC News.
Lídri radikálnych skupín boli odsúdení do väzenie za to, že viedli svojich členov pri útoku na americký Kapitol 6. januára 2021, ktorého cieľom bolo zabrániť Kongresu, aby potvrdil víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách a udržať prezidenta Donalda Trumpa pri moci. Trump v prvý deň svojho druhého funkčného obdobia udelil milosť takmer všetkým z viac ako 1500 odsúdených, ktorí 6. januára 2021 vtrhli do amerického Kapitolu. V niektorých prípadoch samotné odsúdenia neboli zrušené, ale sa im skrátil trest na už odpykaný čas za mrežami. Teraz chce ministerstvo spravodlivosti, aby ich odsúdenie bolo úplne vymazané, akoby nikdy neboli vinní.
Prokuratúra preto požiadala súd, aby zrušil rozsudky a umožnil vláde definitívne stiahnuť obžaloby. „Návrh vlády na zrušenie v tomto prípade je v súlade s jej praxou predkladať Najvyššiemu súdu návrhy na zrušenie odsúdenia v prípadoch, keď vláda na základe svojej prokurátorskej diskrečnej právomoci (voľnosť rozhodnúť sa medzi viacerými možnosťami podľa vlastného uváženia) rozhodla, že zamietnutie trestného konania je v záujme spravodlivosti – návrhy, ktorým Najvyšší súd bežne vyhovie,“ uvádza sa v súdnom podaní podpísanom federálnou prokurátorkou Jeanine Pirroovou.