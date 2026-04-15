Otec Elona Muska má šokujúci plán: Rokuje o presídlení desiatok belošských rodín z JAR do Ruska

JOHANNESBURG - Otec amerického miliardára Elona Muska pracuje na tom, aby desiatky rodín belošských poľnohospodárov z Juhoafrickej republiky získali štatút utečenca v Rusku. Informuje o tom agentúra AFP. Plány juhoafrického podnikateľa Errola Muska sú podobné politike vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump tvrdí, že Afričania, potomkovia prevažne holandských, francúzskych a nemeckých osadníkov zo 17. storočia, sú v JAR vystavení rasovej diskriminácii a prenasledovaniu. Juhoafrická vláda toto nariekanie opakovane odmietla. Spojené štáty od vlaňajšieho októbra poskytli azyl skoro 4500 Afričanom.
Errol Musk v rozhovore so serverom Gubernia-33 svoj projekt odôvodňoval tým, že Afričania sú vo vlasti terčom násilníkov. Gubernátor Vladimirskej oblasti Alexander Avdejev minulý týždeň povedal, že s Muskom o jeho plánoch hovoril. "Diskutovali sme o poľnohospodárstve a možnosti presídlenia 50 rodín holandského pôvodu z Juhoafrickej republiky," uviedol Avdejev. Vladimirská oblasť leží na východ od Moskvy. Errol Musk podľa AFP o väčších podrobnostiach svojho plánu nechcel hovoriť. Často navštevuje Rusko, napríklad v nedeľu sa v Moskve zúčastnil veľkonočnej pravoslávnej omše, na ktorej bol aj šéf Kremľa Vladmiri Putin.
Snaha Errola Muska je novinkou
Afp píše, že informácie o tom, že Afričania odchádzajú do Ruska, sú k dispozícii najneskôr od roku 2018, nové ale je to, že sa do presídľovania snaží zapojiť Errol Musk. Otca najbohatšieho človeka planéty označuje za kontroverznú osobnosť. Napríklad koncom minulého roka Errol Musk odmietol, že by za apartheidu v Juhoafrickej republike panoval rasizmus. Išlo pritom o systém tvrdej segregácie, v ktorom boli černošskej väčšine upierané základné práva.
Juhoafrická republika udržiava s Ruskom úzke vzťahy, ktoré siahajú do obdobia boja proti apartheidu. Vtedajší Sovietsky zväz podporoval Africký národný kongres a jeho vojenské krídlo. Podpora ruských úradov pri presídľovaní afrických rodín by mohla vyvolať napätie medzi JAR a Ruskom. Pretória pritom Moskvu málokedy kritizuje. Tento rok vo februári juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa "z celého srdca" ďakoval Putinovi, ktorý dal najavo, že sa postará o návrat juhoafrických mužov, ktorí sa nechali nalákať do vojny na Ukrajine po boku Rusov. Odvtedy sa ich vrátilo 15, píše AFP.