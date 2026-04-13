Turecko vyzýva NATO: Na júlovom summite chcú zlepšiť vzťahy s USA

ANKARA - Turecko v pondelok vyzvalo spojencov v Severoatlantickej aliancii (NATO), aby využili júlový summit v Ankare na zlepšenie vzťahov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pripravili sa na možné obmedzenie angažovanosti Spojených štátov v Aliancii. Informuje správa agentúry Reuters.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan ďalej uviedol, že Ankara očakáva Trumpovu účasť na summite 7. a 8. júla na základe jeho „osobného rešpektu“ voči prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Trump dlhodobo kritizuje fungovanie NATO a nedávno pohrozil vystúpením Spojených štátov pre odmietnutie európskych členov zapojiť sa do operácie na zabezpečenie plavby v Hormuzskom prielive. Napätie vo vzťahoch so spojencami zvýšili aj jeho predchádzajúce plány na získanie Grónska.
Fidan zdôraznil, že členské štáty už berú Trumpove vyhlásenia vážne a zvyšujú svoje výdavky na obranu. Podľa zdrojov z Bieleho domu prezident zároveň zvažuje aj stiahnutie časti amerických vojakov z Európy.