Macron rieši všetko, len nie EÚ, tvrdí Danko: Francúzske veľvyslanectvo reaguje

Andrej Danko
Andrej Danko (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)
BRATISLAVA - Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku reagovalo vo štvrtok na výroky predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka, podľa ktorých francúzsky prezident Emmanuel Macron „rieši všetko, len nie Európsku úniu“. Ambasáda v príspevku na sociálnej sieti Facebook označila tieto vyjadrenia za „nepodložené a neprijateľné“.

Danko sa vo štvrtok v TASR TV vyjadroval k rôznym témam súvisiacim so slovensko-maďarskými vzťahmi a maďarskými parlamentnými voľbami. Okrem iného uviedol, že spoločným cieľom Maďarov a Slovákov je podľa neho napríklad obnovenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pričom tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v tejto veci by podľa neho vedeli vyvinúť USA. „Kto dokáže povedať Zelenskému, aby to tak bolo, dnes určite nie nemecký kancelár, ktorý nedokáže obhájiť ani obnovenie Nord Streamu. Je to slabý líder. A líder Francúzska rieši všetko len Európsku úniu nie,“ tvrdí Danko.

„Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku považuje výroky pána Danka za nepodložené a neprijateľné. Od roku 2017 až dodnes, od prejavu na Sorbonne cez Versailleskú agendu, je prezident Francúzskej republiky plne oddaný obrane a posilňovaniu Európskej únie, či už ide o podporu Ukrajiny, energetickú bezpečnosť, jadrovú energetiku, vnútorný trh alebo európsku suverenitu,“ uviedla v reakcii francúzska abmasáda. „Prezident Macron si zakladá na tom, aby vždy konal v plnej zhode so všetkými našimi európskymi partnermi, medzi ktorými je na prvom mieste Nemecko,“ dodalo veľvyslanectvo v príspevku na Facebooku s tým, že vyjadruje poľutovanie a odsudzuje osobné a karikatúrne útoky, ktoré neprispievajú k serióznej diskusii medzi dvoma krajinami.

