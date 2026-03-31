Šokujúci zákaz! V Číne už nemôžu ukladať urny s popolom zosnulých v lacných bytoch

PEKING – Čínske úrady zakázali ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov v lacných bytoch. Táto prax si v poslednom období získala v Číne veľkú popularitu: pozostalí využívajú utlmený trh s nehnuteľnosťami, aby sa takto vyhli rastúcim nákladom na pohreby.
Ako s odvolaním sa na miestne médiá v utorok informovala agentúra AFP, takéto byty sa nachádzajú v odľahlých a takmer neobývaných bytových komplexoch. Ich kúpa môže rodinu vyjsť lacnejšie ako hrobové miesto na cintoríne a rodinám poskytujú väčšiu kontrolu nad miestom uloženia pozostatkov. Takéto byty možno rozpoznať napríklad podľa trvalo zatvorených okien alebo neustále zatiahnutých závesov, doplnila AFP.
Dve muchy jednou ranou
Kúpou takéhoto bytu podľa Carstena Herrmanna-Pillatha z univerzity v nemeckom Erfurte rodina „zabije dve muchy jednou ranou“. „Je to investícia a zároveň to zjednoduší vykonávanie obradov,“ povedal pre AFP. Denník Legal Daily, vydávaný komunistickou stranou, citoval očitého svedka, ktorý cez dvere nahliadol do jedného z bytov vo svojom komplexe a uvidel dva svietniky pri čiernej urne s popolom a čiernobiely portrét nebožtíka – ide o typické usporiadanie používané v Číne na uctievanie zosnulých.
Predpisy, ktoré nadobudli účinnosť v pondelok, však výslovne zakazujú „používanie obytných priestorov výlučne na uloženie popola zosnulých“. Tento zákaz prichádza len niekoľko dní pred sviatkom Čching-ming, známym aj ako sviatok zametania hrobov, keď rodiny tradične prichádzajú k hrobom svojich príbuzných, upratujú ich a prinášajú obetné dary.
Čínska populácia starne
Keďže čínska populácia starne a počet úmrtí prevyšuje počet narodení, záujem o hrobové miesta rastie. Podľa prieskumu britskej poisťovne SunLife z roku 2020 však náklady na pohreb v Číne predstavujú takmer polovicu priemerného ročného platu. V reakcii na túto situáciu čínsky úrad pre dohľad nad trhom v utorok oznámil nové pravidlá na boj proti podvodom a proti nedostatočnej transparentnosti cien pohrebných služieb s cieľom „znížiť finančnú záťaž pohrebov pre obyvateľstvo“.