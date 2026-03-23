Španielsky premiér Sánchez navštívi Čínu v čase napätia s USA

MADRID - Španielsky premiér Pedro Sánchez bude od 13. do 15. apríla na oficiálnej návšteve Číny, oznámil v pondelok jeho úrad bez zverejnenia podrobného programu cesty. Informuje o tom agentúra AFP.
Štvrtá cesta do Číny
Pôjde už o štvrtú Sánchezovu cestu do Číny za posledné štyri roky. Uskutoční sa v čase napätých vzťahov so Spojenými štátmi pre jeho ostrú kritiku prezidenta Donalda Trumpa v prípade vojny proti Iránu.
Španielsky premiér opakovane zdôraznil svoj postoj „nie vojne“ a odmietol žiadosti Washingtonu o využitie španielskych vojenských základní v konflikte proti Iránu, a to aj napriek Trumpovej hrozbe prerušenia obchodných vzťahov s Madridom. V zahraničnej politike sa Sánchez snaží pomáhať španielskym firmám prenikať na nové trhy a zároveň hľadať nových investorov pre štvrtú najväčšiu ekonomiku eurozóny.
Hormuzský prieliv a ropa
Cesta sa uskutoční v období prudkého rastu cien ropy, ktorý spôsobila ochromená lodná doprava v Hormuzskom prielive. Je strategickým bodom pre globálne dodávky ropy a zemného plynu a Irán ju zablokoval v reakcii na americko-izraelské útoky.
Čínske obavy z dodávok ropy
Čína sa zároveň pripravuje na ekonomické dôsledky situácie na Blízkom východe, keďže viac ako polovica jej dovozu ropy po mori pochádza práve z tohto regiónu a väčšina dodávok prechádza cez Hormuzský prieliv.
Počas svojej poslednej návštevy Pekingu v apríli 2025 Sánchez po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyhlásil, že napätie v oblasti obchodu by nemalo brániť spolupráci medzi Európskou úniou a Čínou. Si Ťin-pching vtedy vyzval Sáncheza a EÚ, aby spojili sily proti „jednostrannému zastrašovaniu“, čím narážal na vysoké obchodné clá zavedené Trumpovou administratívou.