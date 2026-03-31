Voľby v Slovinsku: Hlasovacie lístky zo zahraničia výsledok volieb nezmenili

ĽUBĽANA - Slovinská Národná volebná komisia (DVK) spočítala v parlamentných voľbách hlasovacie lístky zaslané poštou zo zahraničia. Platných bolo 8100 lístkov a hoci neovplyvnili doterajšie predbežné obsadenie mandátov, volebný rozdiel medzi oboma najväčšími stranami sa mierne zväčšil. Píše agentúra STA.
Voliči v zahraničí mali možnosť voliť na 29 diplomatických a konzulárnych úradoch a tiež poslať svoje hlasy poštou na DVK. Hlasy zo zahraničia zvyčajne spočítavajú aj okrskové volebné komisie. Oficiálne výsledky volieb má DVK vyhlásiť 7. apríla. Vládnuce Hnutie Sloboda (GS) získalo zo zahraničia 2697 hlasov a opozičná Demokratická strana (SDS) 1787. Po ich zohľadnení v stále neoficiálnych výsledkoch má GS 28,66 percenta a SDS 27,91 percenta hlasov. Rozdiel medzi oboma najsilnejšími stranami sa tým zväčšil na 8847 hlasov.
Spoločná listina Ľavice a Vesny získala 1157 hlasov zo zahraničia, Demokrati exministra zahraničia Anže Logara 543, Sociálni demokrati (SD) 511, spoločná listina Nového Slovinska (NSi), Ľudovej strany (SLS) a Focusu Marka Lotriča 450 a Pravda 299 hlasov. Vrátane hlasovacích lístkov zo zahraničia získali NSi, SLS a Focus 9,27 percenta hlasov, SD 6,71 percenta , Demokrati 6,69 percenta, Ľavica a Vesna 5,64 percenta a Pravda 5,51 percenta.