Korupčný škandál v Rusku: Bývalý gubernátor dostal 14 rokov!

MOSKVA - Ruský súd dnes uložil bývalému gubernátorovi Kurskej oblasti Alexejovi Smirnovovi 14-ročný trest väzenia a pokutu vo výške 400 miliónov rubľov. Zistil ho vinným z brania úplatkov v súvislosti s výstavbou opevnenia na rusko-ukrajinskej hranici. Informovala o tom ruská štátna agentúra TASS.
Smirnov stál na čele západoruského regiónu v čase, keď doň na začiatku augusta 2024 podnikli prekvapujúci výpad ukrajinskej jednotky a obsadili stovky kilometrov štvorcových ruského územia. Ruské sily ich z regiónu takmer úplne vypudili až vlani na jar. Smirnov odstúpil z gubernátorského postu v decembri 2024, keď ho nahradil Alexander Chinštejn.
"Alexejovi Borisoviči Smirnovovi sa ukladá trest odňatia slobody na dobu 14 rokov, ktorý bude vykonaný vo väznici s prísnym režimom, spolu s pokutou vo výške 400 miliónov rubľov s odňatím práva zastávať funkcie v štátnej službe a v orgánoch miestnej samosprávy (...) na dobu desiatich rokov," citoval TASS z verdiktu súdu.
Moskva začala s výstavbou opevnenia pozdĺž hraníc krátko po februári 2022, keď Rusko na Ukrajinu zaútočilo v plnom rozsahu. Pred výpadom do Kurskej oblasti v roku 2024 sa ukrajinským silám podarilo niekoľkokrát vpadnúť do Belgorodskej oblasti.
Smirnov a jeho niekdajší zástupca Alexej Dedov boli zadržaní vlani v apríli po obvinení, že sa v organizovanej skupine podieľali na sprenevere miliardy rubľov (asi 260 miliónov Kč) určenej na výstavbu opevnenia na hranici západoruského regiónu s Ukrajinou. Skorumpovaní úradníci podľa vyšetrovateľov preplácali nekvalitne odvedenú prácu dvakrát a tiež šetrili na betóne, a tak protitankové prekážky neboli schopní zastaviť ukrajinských obrnencov.