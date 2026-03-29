Rodičia odišli na dovolenku do Egypta: Doma nechali samých päť maloletých detí!

RÍM - Nepríjemnosti s úradmi má kvôli svojej dovolenke rodičovský pár z talianskeho Terstu. Vydal sa na niekoľko dní do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, doma ale nechal bez dozoru svojich päť maloletých detí. Najmladšiemu bolo osem a najstaršiemu sedemnásť rokov, píše agentúra DPA.
Rodičia na dovolenku vyrazili, aby bez detí oslávili narodeniny, a svoj pobyt pri Červenom mori dokumentovali na sociálnych sieťach. Toho, že niečo nie je v poriadku, si všimla učiteľka jedného z mladších detí, ktorá sa obrátila na mestský sociálny úrad. Do domu rodiny následne dorazili policajti a úradníci zodpovední za ochranu detí a mladistvých.
Podľa novín La Repubblica boli deti samy doma asi štyri dni a počas tej doby sa starali o domácnosť a chodili do školy. Nezameškali vraj ani jeden deň. Okrem nich v domácnosti žil aj väčší počet mačiek a psov. Úrady deťom zabezpečili náhradnú starostlivosť a rodičia ich môžu navštevovať. Rodičovské práva im úrady neodobrali, ale preverujú ich kompetencie. Podľa médií sa úradníci snažia, aby rodina bola čo najskôr opäť pohromade.