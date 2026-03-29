MIMORIADNY ONLINE Iránske Revolučné gardy pohrozili útokmi na americké univerzity: Stanovili tvrdé ultimátum!

TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy v nedeľu pohrozili útokmi na americké univerzity na Blízkom východe. Urobili tak po úderoch, ktoré zasiahli dve univerzity v Iráne, informuje agentúra AFP.
„Ak vláda Spojených štátov chce, aby jej univerzity boli chránené pred odvetou, musí v oficiálnom vyhlásení do pondelka 30. marca 12.00 h teheránskeho času (9.30 SELČ) odsúdiť bombardovane univerzít,“ uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom iránskymi médiami. Zároveň odporučili všetkým zamestnancom, profesorom a študentom amerických univerzít v regióne a obyvateľom v ich okolí, aby sa „držali aspoň kilometer od univerzitných kampusov“. V krajinách v Perzskom zálive sa nachádza niekoľko kampusov amerických univerzít, napríklad v Katare a Spojených arabských emirátoch.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí tvrdí, že Technická univerzita v Isfaháne a Univerzita vedy a techniky v Teheráne neboli legitímne ciele. Tieto miesta boli „medzi mnohými univerzitami a výskumnými centrami, na ktoré agresori zámerne zaútočili počas uplynulých 30 dní ich nelegálnej vojny proti iránskemu národu“. Vojna USA a Izraela podľa neho odhaľuje svoj skutočný cieľ, ktorým je „ochromiť vedecké základy a kultúrne dedičstvo našej krajiny systematickým zameriavaním sa na univerzity, výskumné centrá, historické pamiatky a významných vedcov“.