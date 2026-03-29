Desivý incident v Británii: Auto vrazilo do chodcov, hlásia niekoľko zranených

LONDÝN - V britskom meste Derby v sobotu auto vrazilo do viacerých chodcov, ktorí utrpeli zranenia. Polícia vodiča zadržala, píše agentúra DPA, AFP a stanice BBC.
Polícia uviedla, že auto, o ktorom predpokladá, že bolo zapojené do incidentu, zastavili približne o 21.30 h miestneho času (20.30 SEČ). Vodičom je muž vo veku okolo 30 rokov, ktorého polícia zadržala. Niekoľko ľudí utrpelo vážne zranenia a záchranári ich previezli do nemocnice. Orgány neuviedli počet zranených osôb.
„Hoci vieme, že to môže vyvolať obavy, radi by sme ľudí uistili, že nepredpokladáme, že je verejnosť momentálne ohrozená,“ tvrdí miestna polícia v príspevku na sieti Facebook. Polícia uzavrela oblasť v okolí incidentu a vyzvala verejnosť, aby sa tejto oblasti úplne vyhýbala.