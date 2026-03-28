Vzbura proti Trumpovi! Tisíce demonštrácií po celých USA žiadajú odchod prezidenta a koniec vojny v Iráne

MINNEAPOLIS - V mnohých mestách v Spojených štátoch, ale aj v zahraničí sa v sobotu konajú masové protesty proti prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Tisíce ľudí na nich vyjadrujú hnev voči Trumpovi pre jeho sklon k autoritárstvu a pre porušovanie zákonov.
Ako pripomenula agentúra AP, ide už o tretiu vlnu protestov za necelý rok v rámci občianskeho hnutia „No Kings“, ktoré sa stalo najvýraznejším prejavom opozície voči Trumpovi od začiatku jeho druhého funkčného obdobia v januári 2025. Novým impulzom pre protestujúcich je vojna proti Iránu, ktorú Trump spolu s Izraelom rozpútal 28. februára. Protesty sa tentoraz rozšírili aj mimo územia USA: demonštrácie sa konali napríklad v Amsterdame, Madride či Ríme.
Tisíce protestujúcich v Atlante
V samotných USA sa tisíce ľudí zišli v sobotu napríklad v meste Atlanta v štáte Georgia. V meste West Bloomfield v štáte Michigan ľudia protestovali aj napriek teplotám pod bodom mrazu. V hlavnom meste Washington účastníci pochodu s transparentmi s nápismi ako „Trump musí okamžite odísť“ či „Bojujte proti fašizmu“ prešli cez most ponad rieku Potomac k pamätníku Lincoln Memorial - historicky dôležitému miestu demonštrácií za občianske práva.
Organizátori očakávajú na svojich akciách rekordnú účasť. Prvé celoštátne protesty „No Kings“ sa za účasti niekoľkých miliónov ľudí konali vlani v júni v čase Trumpových 79. narodenín. Druhá séria zhromaždení v októbri 2025 podľa organizátorov prilákala približne sedem miliónov účastníkov. Cieľom je dostať tentoraz do ulíc ešte viac ľudí. Tretia vlna protestov sa koná v čase, keď Trumpova popularita klesla pod 40 percent a keď sa blíži november a s ním aj voľby do Kongresu, v ktorých by republikáni mohli prísť o kontrolu nad oboma komorami federálneho parlamentu, doplnil AP.
Vládnutie cez výkonné nariadenia
Kritici prezidenta poukazujú najmä na Trumpovo vládnutie prostredníctvom výkonných nariadení, zneužívanie ministerstva spravodlivosti proti svojim oponentom, podporu fosílnych palív a popieranie klimatických zmien. Nepáči sa im ani obmedzovanie programov na podporu rasovej a rodovej diverzity. Kritizujú i Trumpovu ochotu využívať vojenskú silu - napriek jeho predvolebným prísľubom o mierovej politike.
„Od nášho posledného pochodu nás táto administratíva zatiahla hlbšie do vojny,“ uviedol Naveed Shah z organizácie Common Defense. Podľa neho v USA dochádza aj k násiliu voči civilistom a zásahom proti prisťahovaleckým komunitám. Organizátori uviedli, že na sobotu je naplánovaných viac ako 3000 zhromaždení v mestách, na predmestiach aj vo vidieckych oblastiach. Významným centrom protestov je štát Minnesota, na ktorý sa v posledných mesiacoch sústredila pozornosť verejnosti a médií pre tvrdý postup vlády proti migrantom.
Na podujatí v meste St. Paul má vystúpiť aj rockový hudobník Bruce Springsteen, ktorý je Trumpovým veľkým kritikom. Očakáva sa, že Springsteen zaspieva protestsong venovaný obetiam brutálnych zásahov federálnych imigračných zložiek. Podľa organizátorov dve tretiny účastníkov protestov nežijú vo veľkých mestách, čo naznačuje, že hnutie Trumpových odporcov sa rozširuje aj mimo tradičných centier opozície, uviedla AP.