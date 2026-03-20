Poplach na francúzskej lietadlovej lodi: Vojak prezradil jej polohu! Pri behu po palube použil smart hodinky

PARÍŽ - Zdanlivo nevinný beh na palube vojenskej lode spustil nečakaný problém. Dáta zo smart hodiniek sa dostali von a ukázali viac, než mali.
Bežná aktivita, nečakaný dôsledok
Na palube francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle došlo k incidentu, ktorý upozornil na riziká moderných technológií. Jeden z členov posádky si počas plavby išiel zabehať a svoju aktivitu si zaznamenal pomocou smart hodiniek.
Tie boli prepojené s aplikáciou Strava, ktorá okrem výkonu automaticky ukladá aj presnú trasu pohybu. Po zdieľaní záznamu sa tak k citlivým údajom mohli dostať aj ďalší používatelia.
Trasa prezradila presnú polohu lode
Ako upozornil denník The Telegraph, práve uložená trasa umožnila presne určiť, kde sa loď nachádza. Ide pritom o strategicky mimoriadne významné plavidlo – jedinú jadrovú lietadlovú loď vo francúzskom námorníctve a zároveň jedinú svojho druhu mimo flotily Spojených štátov.
Zo záznamu bolo možné vyčítať aj detaily samotného behu. Námorník počas približne 36 minút prekonal viac než 7,2 kilometra. Výsledná trasa mala zvláštny zvlnený tvar, ktorý vznikol kombináciou jeho pohybu a plavby lode.
Kritický moment počas presunu
K udalosti došlo 13. marca, keď sa loď presúvala do východnej časti Stredozemného mora. Do oblasti sa dostala po cvičení v severnom Atlantiku v čase rastúceho napätia medzi Iránom a Izraelom.
Podľa Le Monde nebola samotná prítomnosť lode v regióne utajovaná. Problém však predstavovalo to, že jej presnú polohu bolo možné zistiť prakticky okamžite.
Nenápadná chyba s vážnym rizikom
Prípad ukazuje, že aj bežné zariadenia ako smart hodinky môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu. Bez akéhokoľvek úmyslu tak mohlo dôjsť k odhaleniu citlivých vojenských údajov.
V extrémnom scenári by podobný únik mohol ohroziť operácie aj bezpečnosť celej posádky.