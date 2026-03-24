Najdôležitejšie voľby v histórii Grónska: Premiér varuje pred zásadným rozhodnutím

NUUK - Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že utorkové dánske parlamentné voľby sú najdôležitejšie v histórii Grónska. O toto dánske autonómne územie prejavil záujem americký prezident Donald Trump. Informuje správa agentúry AFP.
Trump opakovane vyhlasoval, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad Grónskom, aby si zabezpečili svoju národnú bezpečnosť. Pôvodne tvrdil, že v prípade potreby prevezme nad ním kontrolu aj silou, no ustúpil od toho po uzavretí „rámcovej“ dohody s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Premiér Nielsen po otvorení volebných miestností v grónskom hlavnom meste Nuuk zdôraznil, že územie je stále vo „vážnej situácii“. „Myslím si, že ide o historicky najdôležitejšie voľby do dánskeho parlamentu v Grónsku,“ zdôraznil. „Žijeme v čase, keď sa superveľmoc snaží získať nad nami kontrolu, ovládnuť nás,“ povedal Nielsen pre agentúru AFP. „Želajú si to, a preto sme stále vo veľmi napätej situácii,“ zdôraznil.
V dánskom 179-člennom jednokomorovom parlamente - Folketingu - má Grónsko vyhradené dve kreslá. V dnešných voľbách má o ne záujem 20 kandidátov. Všetky hlavné politické strany v Grónsku presadzujú nezávislosť od Dánska, no líšia sa v názore na rýchlosť tohto procesu. „Myslím si, že tým najdôležitejším, na čom sa všetky strany v Grónsku zhodli, je to, že musíme spolupracovať bez ohľadu na to, kto bude zvolený do parlamentu,“ doplnil Nielsen.