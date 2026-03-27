Šťastlivec vyhral v lotérii 1,5 milióna eur: Z peňazí však nemá nič! Čachre s jeho tiketom

MNÍCHOV - Na neznámeho výhercu sa usmialo šťastie, jeho tiket bol výťazný a mal mu priniesť rozprávkových 1,5 milióna eur. Z peňazí však nemá nič a je možné, že o výhre ani nevie.
Prípad z nemeckého Grasbrunnu pri Mníchove pripomína film. Neznámy zákazník prišiel na čerpaciu stanicu, aby si dal skontrolovať svoj tiket lotérie Spiel 77. Z benzínky však odišiel sklamaný, tamojší zamestnanec mu totiž oznámil, že nič nevyhral. Muž sa tak rovnako ako tisíce iných ľudí pobral preč a "zbytočný" tiket nechal na mieste. Informuje o tom nemecký denník Bild.
Nemohol ani tušiť, že mu práve ušlo pomedzi prsty rozprávkových 1,5 milióna eur. Zamestnanec čerpacej stanice ho totiž oklamal - tiket, ktorý zákazník priniesol skontrolovať, bol víťazný. Spomínaný zamestnanec následne rozbehol zlovestný plán s cieľom získať peniaze pre seba. Počkal niekoľko mesiacov a s výherným tiketom sám zašiel priamo do centrály lotériovej spoločnosti v Mníchove.
Svoj plán však nedomyslel, pracovníci lotériovej spoločnosti si totiž všimli pri kontrole tiketu nezrovnalosti. Išlo o to, že zamestnanci čerpacích staníc mali na tiketoch vlastné identifikačné čísla. Na tomto však žiadne nebolo. Zalarmovali preto políciu a muž skončil s 15-mesačným podmienečným trestom za podvod a samozrejme bez peňazí.
Z tých sa však nemôže tešiť ani pôvodný majiteľ tiketu. Jeho totožnosť je neznáma, ani lotériová spoločnosť ani polícia ho zatiaľ neidentifikovali. Bez tiketu by navyše nemal nárok na výhru.