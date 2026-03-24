Český súd konal expresne: Dvojica obvinených z požiaru zbrojovky je už vo väzbe

PRAHA - Dvaja obvinení v prípade minulotýždňového požiaru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach, ktorých polícia zadržala v Česku, idú do väzby. V utorok večer o tom rozhodol Okresný súd v Pardubiciach. Ide o ženu a muža vo veku približne 20 až 30 rokov. Podľa stanice ČT24 sú obvinení zo spáchania teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine.
„Obaja obvinení, ktorí sa postavili pred pardubický súd, boli vzatí do väzby. Naša práca tým nekončí, avšak v tejto chvíli považujeme za dôležité zopakovať informáciu z popoludnia: nemáme žiadne indície o tom, že by verejnosti hrozilo akékoľvek ďalšie nebezpečenstvo,“ napísala polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že súd u oboch obvinených našiel dôvody pre útekovú, kolúznu aj preventívnu väzbu.
Keď policajti viedli obvinených na súd, ani jeden z nich neodpovedal na otázky médií. Podľa servera iDNES.cz muž len vykríkol „Free Palestine“. Po tom, ako súd začal rozhodovať o ich vzatí do väzby, sa pred budovou zišlo niekoľko mladých ľudí s vlajkami Palestíny. Na mieste podľa servera len sedeli, s novinármi nekomunikovali. Česká polícia v utorok uviedla, že v súvislosti s požiarom už boli zadržaní traja podozriví. O dvoch z nich, o ktorých už rozhodol súd, zadržali v Česku, tretieho zadržali kriminalisti na Slovensku. O jeho vydanie do ČR sa polícia usiluje. Zadržaní sú podľa českej polície štátni príslušníci ČR a Spojených štátov. Dodala, že po zvyšných podozrivých naďalej pátra aj v spolupráci so zahraničnými partnermi. Podľa stanice ČT24 by malo ísť ešte o sedem ľudí.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
V utorok sa skupina začala firme vyhrážať a dala jej ultimátum, že ak do 20. apríla verejne nepreruší vzťahy s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems, zverejní tajné dokumenty českej firmy. Hovorkyňa LPP Holding Martina Tauberová však uviedla, že k plánovanej spolupráci ich firmy s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems nakoniec nedošlo a v utorok dodala, že v zničených objektoch nebola ani žiadna vojenská výroba.