Požiar v ruskom prístave Primorsk neustáva: Najväčší ropný sklad je stále v plameňoch

MOSKVA - Ropný sklad v ruskom prístave Primorsk neďaleko Petrohradu stále horí po útoku ukrajinských dronov. V utorok o tom informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL).
RFE/RL s odvolaním sa na satelitné snímky uviedlo, že napriek oblačnosti bol jasne viditeľný čierny hustý dym stúpajúci z ropného skladu. Aj ukrajinský telegramový kanál Supernova+, ktorý sleduje správy o útokoch na Rusko, informoval, že požiar stále horí.
Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny v pondelok informoval, že ropný terminál spoločnosti Transnefť v prístave Primorsk zasiahli ukrajinské drony. Guvernér Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v pondelok vyhlásil, že požiar vypukol po páde trosiek z ukrajinského dronu. Nakládka ropy v prístave sa obnovila, informovala v utorok agentúra Reuters. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Ak prístav v blízkej budúcnosti neobnoví plnú prevádzku, priemyselné spoločnosti a ruský rozpočet utrpia značné straty, uviedol jeden zdroj pre ruský web Novaja gazeta Europe.
Prístav Primorsk leží v blízkosti fínskej hranice asi 140 kilometrov od Petrohradu. Tamojší ropný terminál je najväčším exportným uzlom pre ropu Ural a bežne dokáže spracovať až jeden milión barelov ropy denne. Minulý rok sa objem nakládky ropy dočasne znížil v dôsledku útoku ukrajinských dronov.