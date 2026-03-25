Známy diskont zatvára stovky predajní po celej Európe! V obľube ho majú aj mnohí Slováci

BRATISLAVA - Nemecký diskontný reťazec s textilom či domácimi potrebami zatvára stovky predajní. Vo februári bolo oznámené, že zatvorí 50 prevádzok. Teraz sa hovorí, že počet zatvorených prevádzok v celej Európe dosiahol až číslo 300.
Spoločnosť Kik už v septembri 2025 oznámila, že s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť zatvorí nerentabilné pobočky. Prvé predajne sa zatvorili už minulý rok. Podľa finančného riaditeľa Christiana Kümmela sa v minulosti ročne zatvorilo približne 100 pobočiek, ale počet otvorených nových predajní bol vždy vyšší. „Vzorec ‚Otvoríme päť nových pobočiek a máme päťkrát viac zákazníkov‘ nefungoval dokonale (...). Expandovali sme príliš rýchlo. Znižujeme počet zákazníkov,“ povedal o súčasných plánoch. Obchodný model diskontného predajcu je však v zásade zdravý. Vernosť zákazníkov rastie, ale správanie spotrebiteľov sa zmenilo. „Zákazníci sú veľmi ochotní zmeniť značku a sú veľmi citliví na cenu,“ cituje Kümmela rakúsky portál krone.at.
Generálny riaditeľ vidí aj rastúci konkurenčný tlak, napríklad zo strany kamenných predajcov ako Woolworth, NKD a Action, ale aj zo strany ázijských online predajcov ako Shein a Temu. Napriek tomu sa chcú držať svojho súčasného konceptu.
V celej Európe sa plánuje zatvorenie celkovo 300 predajní a otvorenie 75 nových. Niektoré pobočky sú v súčasnosti od seba vzdialené menej ako kilometer. Podľa spoločnosti sa neplánuje žiadne prepúšťanie. „Zamestnancov dotknutých pobočiek budeme naďalej zamestnávať v iných pobočkách alebo nájdeme iné riešenie,“ povedal Kümmel.
Skratka Kik znamená „Kunde ist König“ (Zákazník je kráľ). Reťazec bol založený v roku 1994 a v súčasnosti je zastúpený v 14 európskych krajinách. V roku 2024 dosiahol obrat 2,4 miliardy eur.