Európska únia neotáľa: Odstrihla Maďarsko od citlivých rokovaní pre obavy z úniku

BRUSEL - Európska únia obmedzuje prístup Maďarska k dôverným materiálom, vzhľadom na možný vplyv na tamojšie nadchádzajúce voľby však neplánuje nijako formálne reagovať na obvinenia, že vláda Viktora Orbána odovzdávala Rusku citlivé informácie. S odvolaním sa na piatich európskych predstaviteľov a diplomatov o tom v pondelok informoval magazín Politico, píše TASR.
Denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Szijjártó tvrdenia v článku označil za lži.
Nemala by to nikoho prekvapiť
„Správa, že Orbánovi ľudia informujú Moskvu o zasadnutiach Európskej rady do najmenších detailov, by nemala nikoho prekvapiť,“ napísal v reakcii poľský premiér Donald Tusk na sieti X. Poľsko má na to podozrenia podľa neho už dlhšiu dobu, čo je vraj jeden z dôvodov, prečo „vystupujem iba v prípade, že je to nevyhnutné, a hovorím presne toľko, koľko je potrebné“. Obavy z toho, že Maďarsko posiela informácie o rokovaniach EÚ priamo do Moskvy, viedli podľa Politica k nárastu počtu stretnutí v menších formátoch miesto organizovania zasadnutí so všetkými 27 členskými štátmi EÚ.
„Celkovo sú práve tie menej lojálne členské štáty hlavným dôvodom, prečo sa väčšina dôležitej európskej diplomacie v súčasnosti odohráva v rôznych menších formátoch,“ citoval magazín jedného európskeho predstaviteľa, ktorý odkazoval napríklad na skupinu E3 (Británia, Francúzsko, Nemecko), Weimarský trojuholník (Francúzsko, Nemecko, Poľsko) či formát ND8 (severské a pobaltské štáty).
EÚ mohla pobmedziť prístup Maďarska k ďalším informáciám
Bývalý litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach, kde bol prítomný aj Szijjártó, pre Politico povedal, že už v roku 2024 bol varovaný, že maďarská strana by mohla poskytovať informácie Rusku. Dodal, že preto on a jeho kolegovia obmedzili výmenu informácii v prítomnosti maďarského ministra. Za vymyslené označil informácie v článku WP aj maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka. Pre Politico uviedol, že ide o „zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile“. Maďari sa však podľa neho nenechajú oklamať.
Vzhľadom na nové obvinenia by EÚ mohla podľa jedného zdroja obmedziť prístup Maďarska k ďalším informáciám, a to ich označením za utajované. Hoci nejde podľa tohto predstaviteľa o zázračné riešenie, mohlo by slúžiť ako prostriedok proti únikom a odovzdávaniu citlivých informácií tretím stranám a takisto by to automatizovalo vyšetrovanie. Päť európskych diplomatov zároveň uviedlo, že ich správa, že Szijjártó pravidelne informoval Lavrova o priebehu schôdzok EÚ, neprekvapila. EÚ však podľa nich nateraz s akoukoľvek oficiálnou reakciou nepríde; tá bude závisieť od toho, či Orbán zvíťazí vo voľbách, ktoré sa konajú 12. apríla.